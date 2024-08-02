Яблочный Спас 2024: новая дата и как подготовиться к празднику

Уже скоро наступает Яблочный Спас 2024. И по новому церковному календарю он выпадает на новую дату.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будет Яблочный Спас и что нужно успеть сделать к этой дате.
Менее чем через неделю украинцы будут отмечать второй, Яблочный Спас. Хотя в церкви этот праздник официально называется Преображением Господним, традиционное название используется чаще. В этот день принято готовить блюда из яблок и начинать сбор урожая.
Ранее Яблочный Спас праздновали 19 августа, но теперь по новому календарю праздник приходится на 6 августа. В этот день верующие несут в храмы на освящение корзины с яблоками, другими фруктами и овощами, медом, целебными травами, цветами и т.д. Считается, что через освящение в церкви весь урожай этого года получит благословение.
Преображение Господне, Рафаэль (изображение: Википедия)
В праздничную корзину для освящения следует положить не только яблоки, но и другие фрукты и овощи: груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и другие. Можно освятить мед, как это делают на Маковея.
Священники позволяют приносить в церковь постные пироги с яблоками и другими фруктами или овощами. Кроме того, принято освящать колосья пшеницы и ржи, а также травы и цветы.
Следует помнить, что нельзя приносить в храм на освящение алкогольные напитки и мясные продукты.
Успенский пост 2024 будет длиться с 1 по 14 августа. Это самый короткий пост среди всех в христианском календаре, но он требует строгих ограничений в питании.
Однако на Преображение Господне церковь допускает послабления. Это единственный день, когда разрешается пробовать рыбу и морепродукты. Также можно добавить в рацион немного вина.
Яблочный Спас - особый день, когда верующие не только чтят духовное преображение, но и могут немного отступить от строгого поста, чтобы насладиться праздничными блюдами.
Обжиночный венок на Спаса (фото: Википедия)
Перед праздником важно навести порядок в доме. Наши предки верили, что беспорядок может лишить вас удачи и благословения на весь последующий год.
В Яблочный Спас нельзя пробовать яблоки из нового урожая, ведь раньше считалось, что это приносит несчастье. А вот в день праздника, 6 августа, наоборот пробовать яблоки нужно - на счастье.
На Яблочный Спас существуют определенные запреты, которые следует соблюдать:
Эти рекомендации помогут сохранить духовное спокойствие и гармонию в праздничный день.
Праздник Яблочного Спаса знаменует конец летнего сезона. В прежние времена в этот день наблюдали за закатом, пели песни и прощались с жарой.
Наши предки верили, какой выдался Яблочный Спас - такой будет осень. Сухая и жаркая погода на праздник обещает теплую осень, а если пойдет дождь - будет много осадков. Также существует поверье, что после Спаса все оставшиеся несобранными огородные культуры начнут быстро портиться, поэтому их нужно быстрее убрать.
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
Также читайте почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.