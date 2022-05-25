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Лікарі з'ясували наслідки частого поїдання яблук зі шкіркою

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Середа 25 травня 2022 18:42
Лікарі з'ясували наслідки частого поїдання яблук зі шкіркою Фото: Чи треба їсти яблука зі шкіркою (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Яблука вважаються одними з найкориснішими фруктів у світі. Ці вітчизняні плоди коштують недорого і їсти їх можна хоч щодня. Багато хто віддає перевагу очистці яблук від шкірки, щоби видалити бруд, ймовірні нітрати тощо. Але лікарі кажуть, що так робити - некорисно для організму.

Чим корисні яблука зі шкіркою, розповіла лікар із США, доктор Люсія Гарсія, пише Quora.

"Багато досліджень показали, що харчова цінність шкірки яблук у 4-6 разів вище, ніж м'якоті", - пише спеціаліст.

Чому шкірка яблука корисніша за саме яблуко

Шкірка яблук є джерелом чудових харчових волокон. Близько двох третин харчових волокон міститься в шкірці яблук, і лише третина - в самому плоді.

Крім того більшість яблучних поліфенолів міститься в шкірці яблук - приблизно в 2,5 рази більше м’якоті. Яблучний поліфенол є біологічно активним матеріалом з сильним антиоксидантом.

Вміст калію та вітаміну Е в шкірці яблук у 2 рази та в 4 рази більше, ніж у м'якоті відповідно.

Шкірка середнього яблука містить 8,5 мг вітаміну С і 100 (МО) вітаміну А.

"Згідно з останніми дослідженнями, люди, які їдять яблуко в день, мають набагато сильнішу імунну функцію та стійкість, ніж люди, які не їдять яблука, і менш чутливі до інших вірусів і бактерій", - додала доктор.

Вона рекомендує з'їдати 2 яблука на день, щоб уникнути зайвої фруктози і проблем з травленням.

Як помити яблука правильно

Якщо ви хвилюєтеся за "хімію" на шкірці, її можна змити розчином харчової соди (чайна ложка на літр). А потім прополоснути плоди під проточною водою.

Так само можна змити і віск, яким іноді покривають плоди "для товарного виду".

Витріть яблука, викладіть у вашу фруктову тарілку, і нехай ваші домашні із задоволенням перекушують ароматними і такими корисними плодами.

Раніше лікар розповіла про несподівані наслідки частого вживання яблук.

Також медик з'ясувала, що трапиться, якщо щодня з'їдати по одному яблуку.

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