Блогерша Верба сделала пластику груди и чуть не пожалела из-за осложнений: фото до и после

Как рассказала Юлия, после рождения дочери и грудного вскармливания ее тело очень изменилось. Из-за стремительного похудения - минус 30 килограммов - грудь потеряла форму и буквально "упала".

В период лактации она, наоборот, стала настолько большой, что звезде соцсетей было трудно даже ходить.

Юля Верба сделала подтяжку груди (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

А когда грудное вскармливание закончилось, все резко изменилось - бюст уменьшился и обвис, что сильно ударило по самооценке девушки.

Юля Верба сделала подтяжку груди (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

"Никогда в жизни не думала, что придется делать операцию на груди. Но после кормления - она просто повисла. В какой-то момент я поняла, что так больше не могу жить", - призналась блогерша.

Юля Верба сделала подтяжку груди (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Так она и решилась на хирургическое вмешательство. Но, к сожалению, все пошло не так гладко, как ей мечталось.

Операция вызвала осложнения - и Верба признается, что пережила самые болезненные дни в своей жизни.

Она не вдается в детали, но называет этот опыт "ужасом в физическом смысле".

"Я была полна оптимизма, не боялась ни наркоза, ни операции. Но попала в тот малый процент людей, у которых начинаются осложнения. Это было что-то страшное. Физически я чувствовала себя так, как никогда в жизни. Очень тяжело", - говорит девушка.

Юля Верба сделала подтяжку груди (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Пока что блогерша не показывает окончательные результаты подтяжки груди, но обещает - как только полностью восстановится, расскажет и покажет больше.

Кстати, уже сейчас видны первые результаты.

Юля Верба сделала подтяжку груди (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Что известно о Юле Вербе

Юлия Вербинец, которую в соцсетях знают под ником Verbaaa, - популярный украинский инфлюенсер родом из Ивано-Франковска.

Свой путь в блогерстве она начала еще совсем юной - когда ей исполнилось 11, родители подарили фотоаппарат, и с тех пор Юлия начала снимать первые кадры для своего будущего контента.

А уже с 2017 года активно ведет Instagram.

За несколько лет активной работы Юлия собрала немалую аудиторию и получила признание: в 2019-м ее назвали "лучшим лайфстайл-блогером" по версии платформы Blogger Zone, в 2020 году она попала в топ-30 инфлюенсеров по версии Forbes Украина, а уже в 2021 возглавила рейтинг "Топ-50 блогеров Украины" от журнала "Фокус".

Юля Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Впрочем, не обошлось без скандалов: Вербу не раз критиковали из-за рекламных сотрудничества с брендами из РФ.

А после ужасного ракетного удара 8 июля 2024 года по киевской больнице "Охматдет" и роддому, на блогера обрушилась волна критики из-за распространения в своем Instagram нарративов, близких к российским.

В личной жизни Юлии также было немало изменений. Долгое время она была в отношениях с львовским блогером Денисом Притулой, но весной 2023 года пара разошлась.

Впоследствии Юлия показала нового избранника - парня по имени Константин. После этого она переехала во Львов, а уже в начале лета 2024 года объявила о беременности.

Юля Верба с мужем и дочкой (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)