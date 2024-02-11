Блогерша Пренткович "взорвалась" обвинениями на фоне скандала с Мальдивами: "Это стечение обстоятельств"

Что заявила блогерша

Как оказалось, Пренткович продолжает получать хейт из-за скандала с отпуском мужа. Блогерша даже брала паузу и на время "исчезала" из соцсетей. Впрочем, от негатива это не спасло.

Поэтому она решила "поставить точку". При этом она обвинила всех в том, что никто не замечал ее помощь армии, но обратил внимание на скандал с Мальдивами.

"Я хороший человек, который ошибся. Так бывает. Мы люди, просто люди. Но я больше не позволю лить грязь в свою сторону или родных! Почему никто не кричал во все дыры, когда мы помогали? Покупали автобусы и авто для наших военных за собственные (не собранные) средства? Где вы были? СМИ, а вы?" - выдала Пренткович.

Пренткович отреагировала на хейт (скриншот)

Кроме этого, блогерша снова попыталась заверить фанатов в том, что она летела в отпуск с детьми и "не врала".

"Мы не планировали совместное путешествие раньше времени! Это стечение обстоятельств. К сожалению. Нам очень жаль! Мы извинились и свой урок усвоили. Хватит! Я хороший человек, который ошибся, и мне досадно, что все в момент забыли все хорошее, что делала моя семья", - написала Пренткович.

Пренткович оправдалась за отпуск с мужем (скриншот)

После этого блогерша показала объятия с сыном и отметила, что "продолжает жить свою жизнь офлайн", ведь ей это понравилось.

Блогерша заявила о "жизни оффлайн" (скриншот)

Как на скандал реагировало общество

Напомним, недавно лейтенант ВСУ прокомментировал отдых мужа блогерши Пренткович на Мальдивах. "Не может существовать мир, в котором война где-то далеко, а мы живем собственной жизнью", - подчеркивал он.

Кроме этого, "привет" Пренткович и ее мужу передавали фотографы Либеровы. Они показали "Мальдивы на фронте" и рассказали об условиях военных на Авдеевском направлении.