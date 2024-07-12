Блогерша Монро показалась без макияжа: звезда удивила ярким перевоплощением (видео)

Монро показала себя без косметики

В ролике, который знаменитость опубликовала в блоге, она появилась без косметики на лице, не побоявшись продемонстрировать таким образом свою естественность. В кадре Монро наносит уходовое средство на лицо и позирует в самом полотенце.

Однако уже спустя мгновение звезда соцсетей перевоплотилась и предстала перед объективом камеры в смелом образе. Она была с ярким макияжем и в наряде, подчеркивающем фигуру. На фоне в этот момент играла динамичная музыка.

"Сначала было ретро платье. Кстати, ему где-то лет десять. Потом песня. О силе женщины! На повторе последнюю неделю. А дальше - терапевтические танцы. Все сложилось. Обожаю это творческое состояние!" - отметила в публикации знаменитая украинка.

Реакция сети

Поклонники оценили смелый шаг со стороны Монритты, поэтому в комментариях засыпали ее многочисленными комплиментами:

"Госпожа Монро, вы неотразимы!"

"Какая же Вы хорошая"

"Вы просто волшебная"

"Богиня"

"Макияж действительно крут"

"Спасибо за позитив, особенно в это время".

Что известно о Неугомонной Монро

Монро является украинской телеведущей, актрисой, певицей, блогером и общественным деятелем. Она стала одной из первых, кто ввел общую украинскую терминологию понятие "травести-дива", и первой артисткой, которая открыто заявила о себе как трансгендерной представительнице нашего шоу-бизнеса.

Блогерша Монро любит удивлять смелыми образами (Фото: instagram.com/monritta)

Настоящее имя звезды - Александр Петрович Федяев. Она родилась в 1978 году в Киеве, в семье инженеров. По специальности является магистром химии высокомолекулярных соединений.