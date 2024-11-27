Блогерша-миллионница Саша Бо показала, как выглядела 8 лет назад (фото)

Франковская блогерша поделилась в своих stories коллажем, состоящим из двух фотографий для сравнения.

Первая фотография была сделана еще в 2016 году, когда ей было 21, и на ней она позирует во время зимней фотосессии с длинными светлыми волосами, в сером свитере, пушистых перчатках и меховых наушниках.

Второй снимок - свежее селфи, на котором многодетная мамочка появилась с короткими волосами, в белом свитере, жемчужном ожерелье и серьгах.

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В подписи к кадру Саша отметила, что с годами она становится только красивее.

"Если верить тенденции, то в 40 я буду сочным персиком", - написала она.

Что известно о Саше Бо

Саша Бо стала первой украиноязычной блогершей, которая собрала миллион подписчиков в Instagram, а сейчас ее аудитория уже достигает 1,8 миллиона. Она является основательницей клиники эстетики тела, салона красоты и благотворительного фонда "Тарнавских".

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Известно, что 28-летняя Александра неоднократно обращалась к косметологам и пластическим хирургам, чтобы усовершенствовать свою внешность.

Она делала филлеры для губ (впоследствии вернула их естественную форму), корректировала кончик носа, проводила подтяжку век, использовала плазмотерапию и увеличила грудь до третьего размера.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)