Блогерша Антонина Носова впервые объяснила, почему выбрала для себя "молчаливый" образ (видео)

"Молчаливая" блогеша Антонина Носова, известная в сети как автор забавных роликов, впервые заговорила. Это произошло во время ее общения с другими инфлюэнсерами, и женщина намекнула, почему выбрала именно такое амплуа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ролик, который в своем Telegram -канале обнародовал звездный сплетник Богдан Беспалов. Также видео уже было распространили и в других соцсетях, в том числе и в TikTok.

Что сказала Носова

Так, звезда соцсетей отметила, что испытывает тревожность по поводу языкового вопроса. Рассказывая о своей жизни, она назвала себя обычной женщиной, у которой есть среднее образование и были не самые высокие оценки.

"Буду говорить. Что я хочу с самого начала сказать вам: у меня тревожность по поводу языка. Я обычная женщина, у меня среднее образование, окончила школу-интернат, троечница", - сказала Антонина.

Носова не скрывает, что плохо знает украинский, и долгое время переживала по поводу того, что ей не следует говорить.

"Украинский язык я практически не знаю. Я пришла на программу не с легкостью, а все равно с волнением из-за языка. Я была загружена мыслями вроде: "Не вздумай говорить", - призналась инфлюэнсер.

В то время другие блогеры, в числе которых Татьяна Коряк (Корячка), принялась успокаивать "молчаливую" коллегу, заявляя, что присутствующие толерантно относятся к выбору языка.

"Спасибо, что ты открылась. Мы все понимаем. Говори, как тебе комфортно. Мы все толерантны здесь. Расслабься. Вы представляете, как общество затравило?" - произнесла Татьяна.

"Молчаливая блогерша Антонина впервые заговорила. Свой образ она создала из-за травли за русский язык. Еще одна из серии языкового ГЕНАцида", - высказался об этом Беспалов в своем посте.

Что известно про Антонину Носову

Женщина стала известной благодаря забавным видео, где она предстает с расстроенным выражением лица и не говорит при этом ни слова.

В роликах блогерша делится смешными советами или же находит способы креативно высмеять актуальные жизненные ситуации.

Первые свои шаги в блогерстве Носова начала делать еще осенью 2022 года. На данный момент ее Instagram подписано почти 155 тысяч подписчиков, а на страницу в TikTok - 152 тысячи.