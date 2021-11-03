Блогерка-антивакс в центрі Києва заявила, що українці і росіяни - один народ (відео)

На мітингу антивакцинаторів у Києві 3 листопада "засвітилася" група людей, які називають себе "братами-слов'янами". Одна з найяскравіших представниць цієї команди - Олена Фаіст, яка називає себе блогером, зробила ряд "цікавих" заяв, в тому числі і про фінансову підтримку їх руху з Москви.
У соцмережах з'явилося відео з нашою героїнею та її заявами.
"Ми брати слов'яни!", "Єдиний народ!", "Це штучна війна, якої насправді немає!" - ось цитати учасниці мітингу проти вакцинації під парламентом.
Дівчина також відкрито заявляє, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" з Москви на свої акції проти вакцинації.
Дівчина називає себе "Керівником Черкаського філліала в "STOP Fake Pandemic"
Напередодні мітингу Олена Фаіст вийшла в соцмережах в ефір, виступила з десятихвилинною промовою. Дівчина зачитувала якийсь маніфест, в якому прослизали фрази "Люцифер", "Слуги диявола", "мучениця".
Також вона є членом організації "Ведичний Світ". Вони називають себе "громадським рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом і культурою".
Цікаво, що час від часу організація збирається на Лисій горі в Києві.
Раніше ми писали, що "копи" грубо поклали на асфальт скандального блогера Волошина, спливло правдиве відео.