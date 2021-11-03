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Блогер-антивакс в центре Киева заявила, что украинцы и русские - один народ (видео)

Автор: Светлана Мащенко

На митинге антивакцинаторов в Киеве 3 ноября "засветилась" группа людей, которые называют себя "братьями-славянами". Одна из самых ярких представительниц этой команды - Елена Фаист, называющая себя блогером, сделала ряд "интересных" заявлений, в том числе и о финансовой поддержке их движения из Москвы.

В соцсетях появилось видео с нашей героиней и ее заявлениями.

"Мы братья славяне!", "Единый народ!", "Это искусственная Война, которой на самом деле нет!" - вот цитаты участницы митинга против вакцинации под парламентом.

Девушка также открыто заявляет, что получает финансирование от "братьев-славян" из Москвы на свои акции против вакцинации.

Что известно о Елене Фаист

Девушка называет себя "Руководителем Черкасского Филлиала в "STOP Fake Pandemic"

Накануне митинга Елена Фаист вышла в соцсетях в эфир, выступила с десятиминутной речью. Девушка зачитывала некий манифест, в котором проскальзывали фразы "Люцифер", "Слуги дьявола", "мученица".

Также она является членом организации "Ведический Мир". Они называют себя "общественным движением здравомыслящих людей, объединенных ведическим мировоззрением и культурой".

Интересно, что время от времени организация собирается а Лысой горе в Киеве.

Ранее мы писали, что "копы" грубо положили на асфальт скандального блогера Волошина, всплыло правдивое видео.

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Киевблогер