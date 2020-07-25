Три Спаса і затяжні вихідні: всі свята серпня і скільки будемо відпочивати

Свята, вихідні та робочі дні у серпні (фото: РБК-Україна)

З'явився календар робочих, вихідних і святкових днів у серпні

Серпень 2020 буде багатий подіями, адже в останній місяць літа ми відсвяткуємо головне свято України - День Незалежності. Запам'ятається цьогорічне літо нам і трьома Спасами: Медовим, Яблучним і Горіховим.

Які знаменні дні варто відзначити в календарі, і скільки ми будемо відпочивати в серпні, читайте в нашому матеріалі.

У серпні на нас чекає багато вихідних - 11 днів, один з яких стане понеділком, 24 серпня. Таким чином, українці можуть насолодитися затяжними вихідними (з 21 по 24 число), розпланувавши заздалегідь свій відпочинок.

Робочих днів буде всього 20, а відпочивати ми будемо 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 і 30 серпня.

Робочі та вихідні дні в серпні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Головні державні і церковні свята серпня 2020

1 серпня - День інкасатора.

2 серпня - День Повітряних сил Збройних Сил України.

5 серпня - Міжнародний день світлофора.

8 серпня - День військ зв'язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день котів і День альпініста.

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.

12 серпня - Міжнародний день молоді.

13 серпня - Міжнародний день шульги.

14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту.

15 серпня - День археолога; Всесвітній день безпритульних тварин.

19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.

23 серпня - День Державного Прапора України.

24 серпня - День Незалежності України.

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня - Третій, Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України та День далекобійника.

30 серпня - День шахтаря.

Цікаво, що у травні в Україні було найбільше вихідних - 12 і 19 робочих, а ось нинішній місяць липень став рекордсменом по робочих днях - їх було 23, а вихідних лише 8.

Раніше ми писали, коли в Україні у 2020 році будемо святкувати Медовий, Яблучний і Горіховий Спас.

Також повідомлялося, як називати дітей в цьому році за церковним календарем 2020.