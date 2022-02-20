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Великдень 2022: коли відсвяткуємо, і скільки вихідних нас чекає

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Неділя 20 лютого 2022 12:52
Великдень 2022: коли відсвяткуємо, і скільки вихідних нас чекає Фото: коли Великдень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Великдень 2022 буде відзначатися в кінці квітня, завдяки чому нас чекає три вихідних поспіль. Цікаво, що дату свята вираховують за місячним календарем, і звичайно ж щороку вона різна.

Коли відсвяткуємо Світле Воскресіння Христове, і скільки будемо відпочивати - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Дати Великодня за православним і католицьким календарем

Великдень вважають раннім, якщо він відзначається на початку квітня і пізнім, якщо дата випадає на травень. Але в цілому завжди дотримується інтервал - з 4 квітня по 8 травня.

Православні відсвяткують Великдень у неділю 24 квітня. Відповідно, наступний понеділок, 25 квітня буде вихідним днем.

За католицьким календарем Великдень цього року буде на тиждень раніше, тобто 17 квітня.

Як порахувати дату свята

Щоб порахувати дату Великодня за православним календарем, потрібно знати дату першого повного місяця після дня весняного рівнодення (21 березня). Великдень відзначається в першу неділю після цього.

Якщо ж дата співпаде з єврейським святом Песах, її переносять ще на тиждень вперед.

Дати Великодня до 2030 року

Втім, все вже порахували замість нас, і дати свята відомі далеко наперед

  • Великдень 2023 - 16 квітня
  • Великдень 2024 - 5 травня
  • Великдень 2025 - 20 квітня
  • Великдень 2026 - 12 квітня
  • Великдень 2027 - 2 травня
  • Великдень 2028 - 16 квітня
  • Великдень 2029 - 8 квітня
  • Великдень 2030 - 28 квітня

Головні традиції Великодня

Звичайно ж, це відвідування церкви і освячення пасок, крашанок та іншої їжі. Після цього сім'ї збираються за столом, можна ходити в гості, запрошувати до себе друзів і близьких.

У цей день суворо заборонено працювати. Потрібно радіти, веселитися, "христосатися" і бажати один одному тільки хорошого.

А крихти і залишки великодніх продуктів слід було згодувати птахам або домашнім тваринам - тоді в будинку буде достаток.

Поки ж нас чекають чотири вихідні дні поспіль завдяки святкуванню Міжнародного жіночого дня 8 березня.

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