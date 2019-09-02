Ближче до моря: Меган Маркл і принц Гаррі планують змінити місце проживання

Меган Маркл і принц Гаррі найближчим часом планують відправитися в офіційний тур по Африці. Але це не найглобальніші плани королівської пари - стало відомо, що герцоги Сассекські подумують кардинально змінити місце проживання.

Джерело, близьке до пари, впевнено стверджує, що Меган і Гаррі хочуть переїхати в США, в рідне місто Маркл - Лос-Анджелес. Крім того, схоже, що пара може зробити це набагато раніше, ніж планувалося, пише західний таблоїд Express.

Про це може свідчити те, що принц Гаррі відмовився від нерухомості в Херефордширі, яку йому планував подарувати батько принц Чарльз після весілля. Шматок землі був завжди призначений для принца, щоб допомогти йому створити маєток для його сім'ї неподалік від межі з Уельсом.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: GettyImages)

Замість цього пара оселилася в досить скромному Фрогмор-хаусі. Джерело стверджує, що принц Гаррі і Меган Маркл розглядали Фрогмор, як тимчасовий притулок.

Крім того, після недавньої витівки королівської пари з приватними перельотами, вони можуть "залягти на дно", щоб Британія відпочила від них, а вони від Британії.

Передбачається, що пара переїде до Лос-Анджелесу, щоб бути ближче до матері Меган, Дорії Регланд.

"Міс Регланд хотіла б більше бачитися з Арчі в Лос-Анджелесі, щоб допомогти йому жити нормальним, сучасним життям", - сказано в повідомленні.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Джерела кажуть, що Меган і Гаррі хотіли б влаштуватися в Малібу, що на заході Лос-Анджелеса.

"Тут можна жити без стресу. Лос-Анджелес і Каліфорнія такі величезні, що легко втекти з сім'єю і просто злитися з усіма", - стверджує інсайдер.

До речі, не так давно Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі. Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.

Раніше повідомлялося, що королева Єлизавета II не дозволила оселитися принцу Гаррі і Меган Маркл разом з собою у Віндзорському замку.