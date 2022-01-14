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Найближчої доби Землю накриє затяжна магнітна буря: коли болітимуть голови

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П'ятниця 14 січня 2022 19:22
Найближчої доби Землю накриє затяжна магнітна буря: коли болітимуть голови Магнітна буря в січні 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже в найближчі години. За прогнозом фахівців, ця буря буде затяжна і проблеми із самопочуттям очікуються до понеділка.

Коли очікується магнітна буря і як можна впоратися з її негативним впливом на організм – читайте в матеріалі нижче.

Коли буде магнітна буря

За даними лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря середньої інтенсивності охопить Землю вже в ніч з 14 на 15 січня. Найнебезпечнішим періодом стане з 12 години ночі до 10 години ранку.

Буря досягне четвертого рівня інтенсивності й триватиме до понеділка, 17 січня. У вівторок магнітосфера вже повинна повернутися в спокійний стан.

Найближчої доби Землю накриє затяжна магнітна буря: коли болітимуть голови

Скріншот

Які проблеми викликає магнітна буря

У періоди магнітних бур погіршення самопочуття можуть відчути люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні та люди похилого віку. Більш чутливі можуть відчути нездужання вже напередодні магнітної бурі.

Основні симптоми:

  • Головний біль і запаморочення
  • Сонливість і проблеми зі сном
  • Перепади тиску і проблеми з серцево-судинною системою
  • Порушення серцевого ритму
  • Зниження концентрації, сильна втома та апатія
  • Втрата апетиту, нудота
  • Загострення хронічних захворювань
  • Дратівливість, агресія, підвищена емоційність
  • Болі в суглобах, ломота

Як можна допомогти організму в такі дні

Постарайтеся повноцінно висипатися, не менше 7-8 годин на добу і дотримуватися звичного розпорядку дня.

Знизьте фізичні та психоемоційні навантаження, уникайте конфліктів і з'ясувань відносин. Замініть заняття в спортзалі на прогулянку на свіжому повітрі та плавання.

Уникайте в раціоні жирну, гостру, солону і шкідливу їжу. Не вживайте алкоголь, а каву замініть трав'яними чаями.

Вранці поліпшити стан допоможе контрастний душ і зарядка, а ввечері – ванна з аромамаслами та травами.

Постарайтеся обмежити в такі дні далекі поїздки й важкі фізичні навантаження. Більше відпочивайте.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно берегти себе, не перенапружуватися і тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна побороти метеозалежність.

А також ми розповідали про те, як можна швидко позбутися від головного болю.

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