ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

DZIDZIO присвятив смішну пісню збірній України (відео)

STYLERПерсони    04.12.2019 - 15:03
DZIDZIO присвятив смішну пісню збірній України (відео)
Михайло Хома, соліст гурту DZIDZIO (Фото: facebook.com dzidzio)

Михайло Хома переспівав свою відому пісню та присвятив її національній збірній на Євро 2020

Лідер групи DZIDZIO Михайло Хома на церемонії Футбольні зірки України присвятив пісню збірній України. Відомий музикант змінив текст свого хіта "Я і Сара" саме під тематику майбутнього чемпіонату Європи 2020 року.

Артист і амбасадор збірної України з футболу на сцені заспівав композицію під аккомпонимент гітари.

До речі, саме DZIDZIO виконуватиме гімн України перед матчами української збірної на Євро 2020.

Пісня "Я і Сара" після "рімейка" стала веселою присвятою національній збірній.

Михайло DZIDZIO Хома присвятив пісню збірній України на Євро 2020 (Фото: скріншот)

В оновленому тексті йдеться, що різні країни мають своїх зірок футболу - у Швеції Златана Ібрагімовича, у Німеччини Йоахіма Льова, у Франції Антуана Грізманна - а в Україні є Андрій Шевченко (тренер збірної України з футболу, кращий бомбардир в історії національної збірної, шість разів визнавався найкращим футболістом країни)

"...Бл*ха-муха то капець, то капець
Як вони заграли
Всі дивилися на них
І офігівали..."

"У нас є Шева, ми на Євро збираєм чемодан.

Синьо-жовті у Європі - збірна number one", - співав Хома залу.

Відео: Михайло DZIDZIO Хома присвятив пісню збірній України на Євро-2020

Нагадаємо, що DZIDZIO раніше вже виконував гімн нашої країни перед матчем збірної України та Литви у Харкові 11 жовтня. Того дня українці здобули перемогу з рахунком 2:0.

Збірна України дізналася суперників по групі на Євро-2020 DZIDZIO розповів про готовність до поповнення в сім'ї: Пора відкривати інші нотки
Новини України певецЄвро-2020DZIDZIOДзидзьоновости шоу-бизнесаФутбол
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся