DZIDZIO присвятив смішну пісню збірній України (відео)

Михайло Хома, соліст гурту DZIDZIO (Фото: facebook.com dzidzio)

Михайло Хома переспівав свою відому пісню та присвятив її національній збірній на Євро 2020

Лідер групи DZIDZIO Михайло Хома на церемонії Футбольні зірки України присвятив пісню збірній України. Відомий музикант змінив текст свого хіта "Я і Сара" саме під тематику майбутнього чемпіонату Європи 2020 року.

Артист і амбасадор збірної України з футболу на сцені заспівав композицію під аккомпонимент гітари.

До речі, саме DZIDZIO виконуватиме гімн України перед матчами української збірної на Євро 2020.

Пісня "Я і Сара" після "рімейка" стала веселою присвятою національній збірній.

Михайло DZIDZIO Хома присвятив пісню збірній України на Євро 2020 (Фото: скріншот)

В оновленому тексті йдеться, що різні країни мають своїх зірок футболу - у Швеції Златана Ібрагімовича, у Німеччини Йоахіма Льова, у Франції Антуана Грізманна - а в Україні є Андрій Шевченко (тренер збірної України з футболу, кращий бомбардир в історії національної збірної, шість разів визнавався найкращим футболістом країни)

"...Бл*ха-муха то капець, то капець

Як вони заграли

Всі дивилися на них

І офігівали..."

"У нас є Шева, ми на Євро збираєм чемодан.

Синьо-жовті у Європі - збірна number one", - співав Хома залу.

Відео: Михайло DZIDZIO Хома присвятив пісню збірній України на Євро-2020

Нагадаємо, що DZIDZIO раніше вже виконував гімн нашої країни перед матчем збірної України та Литви у Харкові 11 жовтня. Того дня українці здобули перемогу з рахунком 2:0.