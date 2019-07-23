Де цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережу

Володимир Зеленський став об'єктом глузувань користувачів мережі
Президент України Володимир Зеленський осоромився на зустрічі з пресою після того, як правоохоронці зачитали звіт про те, як просувається розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Між Володимиром Зеленським і журналістом програми "Схеми" Михайлом Ткачем сталася смішна розмова, в який президент назвав Ткача хлопчиком. Весь діалог журналіст опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Зеленський: Де цей хлопчик? Я: Я журналіст, а не хлопчик. Зеленський: А журналіст, що не може бути хлопцем? Я: Хлопцем може. Хлопчиком - ні. Зеленський: Ну добре. Як до вас звертатися? Я: мене звати Михайло, Володимир Олександрович". Хтось певно забув, як вимагав у Порошенка поваги на стадіоні", - написав Михайло Ткач.
Скріншот поста (facebook.com/mixailotkach)
Цей діалог розсмішив користувачів мережі, і вони запропонували заборонити молодість, а також порадили Михайлу Ткачу відростити бороду і вуса, щоб його не називали хлопчиком.
Скріншот коментарів (facebook.com/mixailotkach)
Скріншот коментарів (facebook.com/mixailotkach)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує замовити народного депутата на корпоративну вечірку.
А також розповідали про те, що Андрій Парубій осоромився на виборчій дільниці.