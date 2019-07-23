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Де цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережу

STYLERЖиття    23.07.2019 - 18:37
Де цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережу
Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський став об'єктом глузувань користувачів мережі

Президент України Володимир Зеленський осоромився на зустрічі з пресою після того, як правоохоронці зачитали звіт про те, як просувається розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Між Володимиром Зеленським і журналістом програми "Схеми" Михайлом Ткачем сталася смішна розмова, в який президент назвав Ткача хлопчиком. Весь діалог журналіст опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Зеленський: Де цей хлопчик? Я: Я журналіст, а не хлопчик. Зеленський: А журналіст, що не може бути хлопцем? Я: Хлопцем може. Хлопчиком - ні. Зеленський: Ну добре. Як до вас звертатися? Я: мене звати Михайло, Володимир Олександрович". Хтось певно забув, як вимагав у Порошенка поваги на стадіоні", - написав Михайло Ткач.

Де цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережу

Скріншот поста (facebook.com/mixailotkach)

Цей діалог розсмішив користувачів мережі, і вони запропонували заборонити молодість, а також порадили Михайлу Ткачу відростити бороду і вуса, щоб його не називали хлопчиком.

  • У Слуги народу повинні бути тільки хлопчики.
  • Заборонити молодість!
  • Михайло Ткач, ви в дзеркало дивилися? Дуже молодо виглядаєте, це був комплімент. Відростіть бороду або вуса. Будуть говорити: "ось цей дядько з вусами?"
  • Якщо до журналіста по імені, чому до президента по батькові?

Де цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережуДе цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережуДе цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/mixailotkach)

  • Добре, що хоч не хлопчик для биття.
  • Ви і правда дуже молодо виглядаєте. Головне – що він буде робити.
  • На завтра новий указ – всіх, хто молодше президента, називати "хлопчиками". Всіх.

Де цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережуДе цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережуДе цей хлопчик? Зеленський осоромився і розсмішив мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/mixailotkach)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує замовити народного депутата на корпоративну вечірку.

А також розповідали про те, що Андрій Парубій осоромився на виборчій дільниці.

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