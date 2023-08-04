В ресторане в Чехии официант включил гимн РФ украинской беженке: история закончилась скандально (видео)

В одном из ресторанов неподалеку от Праги официант решил насмехаться над украинской беженкой. После того как женщина сделала заказ, в заведении начал играть гимн России и звук сирены.

Об этом украинка Олеся Кошилка рассказала на своей странице в TikTok.

Детали инцидента

Украинская беженка Олеся Кошилка вместе с подругой в Чехии решили пообедать в ресторане "CottonClub Brandýs" в городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав.

Когда женщины сделали заказ, Олеся спросила, есть ли в заведении Wi-Fi. На это официант ответил, что есть только российский. Украинка решила, что ее приняли за россиянку.

Через пять минут после этого заиграл гимн России.

"Я не понимаю, что происходит, захожу внутрь и говорю: "Это гимн России?". На что отвечают: "Да". Я говорю, что я украинка. На что мне отвечают: "И что?", начинают смеяться и включают звук сирены", - рассказала Олеся в комментарии Радио Свобода.

@meilleeur_ 2.8: Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик і я попросила пароль від Wi-Fi. Скорше всього офіціант почув акцент та посміявся сказавши, що Інтернет є тільки російський. Ми не звернули увагу і чекали своє замовлення. Через 5 хвилин вони включили гімн росії. Ми зайшли всередину і спитали: «Це гімн росії?», на що нам відповіли «так». Сказавши, що я українка нам відповіли: «і цо?», посміялись та ввімкнули звук сирени. 3.8: Адміністрація закладу вибачилася перед нами, а також звільнила офіціанта-ініціатора. Прошу не писати відгуки на інші заклади з такою ж назвою, цим ви псуєте репутацію закладів, які тут ні до чого оригинальный звук - Olesya Koshilka

Видео женщины в социальных сетях набрало более миллиона просмотров и почти 90 000 комментариев, в основном гневных:

"Сьогодні ми, завтра вони. Не звертайте уваги".

"Своїм ти будеш тільки в Україні".

"Мені гріє душу наш народ. Приємно, що відреагували на ситуацію".

"Сумно, що деякі люди нас не зрозуміли, що ми захищаємо свою державу".

"Людина зробила бізнес, а офіціанти знищили репутацію цього ресторану".

К тому же, украинцы начали писать негативные отзывы на страницах ресторана. Оценка заведения на Google Maps резко упала до 1,1 балла.

Чем закончился скандал

Руководство заведения стало на сторону украинок и извинилось перед ними, а самого официанта - уволили.

"От имени руководства CottonClub Brandýs мы хотим сообщить, что не согласны с политическими взглядами наших сотрудников и ограждаемся от них. После инцидента в нашем ресторане руководство компании решило уволить инициатора, поэтому он больше не является нашим сотрудником. Мы также не согласны с нарушением прав и свобод человека, которое происходит против Украины", - написали они на своей странице в Facebook.

Сегодня оценка ресторана снова составляет 4,2 балла, а отзывы украинцев, очевидно, удалили. Однако некоторые по-прежнему можно найти.

Отзывы украинцев в Праге решил удалить, но единицы все еще остались (скриншот: Styler)