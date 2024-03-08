"Война 100% надолго": боец из "Волков Да Винчи" сказал, к чему нужно готовиться всем гражданским

Василий "Чучупак" Гриценко - военный из батальона "Волки Да Винчи", получивший ранение в бою на Купянском направлении. Он потерял часть ноги, но планирует оставаться в армии. Боец не хочет находиться в тылу и дал совет всем гражданским, не знающим, что им сейчас нужно делать.

"Каждый гражданский должен понимать, что из войны есть два выхода - или 200-й, или 300-й. Это так, для понимания гражданским, чтобы они знали, на что они идут. Но так же каждый гражданский должен как минимум раз в неделю, или два раза в неделю, готовиться к войне", – заявил боец.

"Потому что все часто говорят о россиянах как о мясе, которые бросают на мясные штурмы и так далее. Вот для того чтобы украинцам не быть таким мясом, как россияне, им нужно готовиться", - пояснил он. .

По словам военного, "часто бывает так", что человек попадает в зону боевых действий, но он не научился "ни копать, ни стрелять". Впрочем, сейчас немало курсов, отмечает "Чучупак", которые помогут гражданскому научиться воевать.

"Нужно уделять этому время: читать материалы, смотреть видео на Ютубе, пробовать копать, съездить на какие-то курсы и так далее, учиться стрелять... Правильно уметь копать - это очень важно, серьезно", - отметил боец.

При этом Гриценко отметил, что война будет продолжаться долго. Сейчас, считает он, у нас хватает людей, но не у всех есть желание защищать страну.

"Эта война 100% надолго. У врага ресурсов очень много для того, чтобы вести боевые действия. У нас ресурсов постольку-поскольку. На самом деле мы очень сильно зависимы от поддержки Запада, но людей у нас хватает для того, чтобы вести эту войну, просто не хватает мотивированных людей", - пояснил он.