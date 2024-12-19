Бой Усика с Фьюри. Пивоваров мощно выступил на открытой тренировке (видео)

Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится уже 21 января. Украинский боксер уже прибыл в Саудовскую Аравию и провел открытую тренировку, на которой вживую выступал певец Артем Пивоваров.
Как тренировался Усик и чем поражал Пивоваров - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, певец устроил невероятное музыкальное сопровождение для боксера. Усик вышел на ринг под пение Пивоварова, он пританцовывал и улыбался, выглядел уверенно и поразил присутствующих своей энергичностью.
Открытая тренировка Усика (скриншот)
Сам Пивоваров не только пел вживую. Артист, известный своими яркими выступлениями, не захотел просто стоять и исполнять свои хиты.
Пивоваров на тренировке Усика (скриншот)
Артем "зажег" мощным исполнением, а еще показал свои "фирменные трюки" - во время выступления он высоко забрался и уже оттуда, держась одной рукой, спел "Ой на горі".
Пивоваров и Усик поделились видео с тренировки и собрали немало положительных комментариев. Сеть поддерживает боксера и хвалит певца.
В комментариях юзеры пишут:
К слову, ранее мы уже называли 20 интересных и важных фактов о бое-реванше Усика и Фьюри.
Кроме этого, недавно стало известно, в чем скрытый смысл костюма Усика.
При создании материала были использованы источники: посты из Instagram Усика и Пивоварова.