Бой Усика с Фьюри. Пивоваров мощно выступил на открытой тренировке (видео)

Так, певец устроил невероятное музыкальное сопровождение для боксера. Усик вышел на ринг под пение Пивоварова, он пританцовывал и улыбался, выглядел уверенно и поразил присутствующих своей энергичностью.

Открытая тренировка Усика (скриншот)

Сам Пивоваров не только пел вживую. Артист, известный своими яркими выступлениями, не захотел просто стоять и исполнять свои хиты.

Пивоваров на тренировке Усика (скриншот)

Артем "зажег" мощным исполнением, а еще показал свои "фирменные трюки" - во время выступления он высоко забрался и уже оттуда, держась одной рукой, спел "Ой на горі".

Пивоваров и Усик поделились видео с тренировки и собрали немало положительных комментариев. Сеть поддерживает боксера и хвалит певца.

В комментариях юзеры пишут: