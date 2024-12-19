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Бой Усика с Фьюри. Пивоваров мощно выступил на открытой тренировке (видео)

Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится уже 21 января. Украинский боксер уже прибыл в Саудовскую Аравию и провел открытую тренировку, на которой вживую выступал певец Артем Пивоваров.

Как тренировался Усик и чем поражал Пивоваров - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Так, певец устроил невероятное музыкальное сопровождение для боксера. Усик вышел на ринг под пение Пивоварова, он пританцовывал и улыбался, выглядел уверенно и поразил присутствующих своей энергичностью.

Открытая тренировка Усика (скриншот)

Сам Пивоваров не только пел вживую. Артист, известный своими яркими выступлениями, не захотел просто стоять и исполнять свои хиты.

Пивоваров на тренировке Усика (скриншот)

Артем "зажег" мощным исполнением, а еще показал свои "фирменные трюки" - во время выступления он высоко забрался и уже оттуда, держась одной рукой, спел "Ой на горі".

 

Пивоваров и Усик поделились видео с тренировки и собрали немало положительных комментариев. Сеть поддерживает боксера и хвалит певца.

 

В комментариях юзеры пишут:

  • "Усик + Пивоваров, що може бути краще"
  • "Оце підпал, оце енергія! Найкращий!"
  • "Такого ще ніхто не робив! Це ввійде в історію. Любимо, цінуємо і пишаємося"
  • "Українська енергія несеться"
  • "Неймовірна підтримка. Належним чином показали дух українського народу".

 

К слову, ранее мы уже называли 20 интересных и важных фактов о бое-реванше Усика и Фьюри.

Кроме этого, недавно стало известно, в чем скрытый смысл костюма Усика.

При создании материала были использованы источники: посты из Instagram Усика и Пивоварова.

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