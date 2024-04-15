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Бил, издевался и душил. В сеть слили шокирующие подробности отношений украинского блогера с женой

Понедельник 15 апреля 2024 15:01
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Бил, издевался и душил. В сеть слили шокирующие подробности отношений украинского блогера с женой Антон Скуратов (фото: instagram.com/skuratv)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети появилась информация о том, что известный украинский блогер Антон Скуратов издевался над своей бывшей женой. Видеодоказательства того, что его экс-избранница страдала от домашнего насилия, она выкладывала в своих соцсетях, однако огласки эта история так и не получила.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok участницы реалити-шоу "Пара на миллион" Анны Зубрицкой.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал Джокер.

Подробности

По словам тиктокерши, Скуратов "издевался, бил и душил" свою бывшую жену.

Также Анна показала ролик, на котором девушка заявляет, что была беременна от ютубера, однако он заставил ее сделать аборт.

"Я просто в шоке. Факт остается фактом: он (Антон Скуратов, - Прим.ред) делал такие неадекватные вещи и при этом с ним дальше продолжают делать контент, ходить на канал. А я считаю, что этого человека просто надо удалить из публичного пространства и публично осудить это поведение", - сказала Зубрицкая.

Отметим, что еще месяц назад в интервью со Славой Деминым Антон рассказывал об истории развода через суд.

По его словам, жена этого не хотела, но он пытался все решить "по мирному".

Недавно Камалия высказалась о муже-миллиардере на фоне "сенсаций" о фото с синяками.

Также мы рассказывали, что блогер-криминалитет Андрей Щадило сбежал из Украины.

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