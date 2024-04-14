На фоне "сенсаций" о фото с синяками: Камалия высказалась о муже-миллиардере
На днях в сети появились фото певицы Камалии, на которых она изображена якобы с изуродованным лицом: в синяках и крови. Фаны начали бить тревогу и предположили, что артистка стала жертвой домашнего насилия со стороны экс-мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. На фоне этих слухов звезда вышла на связь и вступилась за бывшего.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
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Так, после сенсационных фото подписчики стали гадать, откуда у Камалии появились эти гематомы на лице. Некоторые подумали на ее бывшего мужа.
Однако певица заверила, что "Захур - это человек непревзойденной честности и доброты, который стал объектом необоснованного внимания со стороны определенных медийных кругов".
"Я обращаюсь с искренним призывом к средствам массовой информации проявлять сдержанность и осторожность, особенно в отношении лица, которое является мне близким - Захура... Важно подчеркнуть, что Захур сознательно ограничивает свое присутствие в Сети и поэтому не имеет возможности отвечать на необоснованные обвинения, которые на него направлены", - написала артистка.
Камалия с бывшим мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Также она добавила, что бизнесмен, "как отец ее любимых дочерей и ее неизменный партнер в течение 20 лет, всегда воплощал только любовь, поддержку и непоколебимый позитив".
Он, говорит знаменитость, всегда выступал против насилия, уделял внимание своей семье и оказывал поддержку Украине в трудные моменты.
Исполнительница попросила СМИ уважать частную жизнь своего бывшего партнера и не втягивать его в "грязные истории".
Она также подчеркнула, что будет поддерживать Мохаммада Захура и, при необходимости, готова взять на себя все внимание.
"Я прошу средства массовой информации уважать частную жизнь Захура и воздерживаться от втягивания его в любые ненужные исследования или сенсации. В случае каких-либо вопросов или опасений, я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания. Давайте отдавать приоритет честности, состраданию и уважению в наших рассказах, чествуя людей, как Захур, которые воплощают эти ценности во всех аспектах своей жизни", - высказалась певица.
Напомним, недавно в интернете появились шокирующие фотографии, на которых, как утверждается, Камалия предстает с синяками под глазами, поврежденной губой и следами крови на лице.
Подлинность этих изображений вызывает сомнения, поскольку сама звезда утверждает, что видит их впервые.
Ранее мы рассказывали, что популярная украинская певица появилась на публике после слухов об "алкоголизме".