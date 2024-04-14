На фоне "сенсаций" о фото с синяками: Камалия высказалась о муже-миллиардере

На днях в сети появились фото певицы Камалии, на которых она изображена якобы с изуродованным лицом: в синяках и крови. Фаны начали бить тревогу и предположили, что артистка стала жертвой домашнего насилия со стороны экс-мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. На фоне этих слухов звезда вышла на связь и вступилась за бывшего.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Подробности

Так, после сенсационных фото подписчики стали гадать, откуда у Камалии появились эти гематомы на лице. Некоторые подумали на ее бывшего мужа.

Однако певица заверила, что "Захур - это человек непревзойденной честности и доброты, который стал объектом необоснованного внимания со стороны определенных медийных кругов".

"Я обращаюсь с искренним призывом к средствам массовой информации проявлять сдержанность и осторожность, особенно в отношении лица, которое является мне близким - Захура... Важно подчеркнуть, что Захур сознательно ограничивает свое присутствие в Сети и поэтому не имеет возможности отвечать на необоснованные обвинения, которые на него направлены", - написала артистка.

Камалия с бывшим мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Также она добавила, что бизнесмен, "как отец ее любимых дочерей и ее неизменный партнер в течение 20 лет, всегда воплощал только любовь, поддержку и непоколебимый позитив".

Он, говорит знаменитость, всегда выступал против насилия, уделял внимание своей семье и оказывал поддержку Украине в трудные моменты.

Исполнительница попросила СМИ уважать частную жизнь своего бывшего партнера и не втягивать его в "грязные истории".

Она также подчеркнула, что будет поддерживать Мохаммада Захура и, при необходимости, готова взять на себя все внимание.

"Я прошу средства массовой информации уважать частную жизнь Захура и воздерживаться от втягивания его в любые ненужные исследования или сенсации. В случае каких-либо вопросов или опасений, я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания. Давайте отдавать приоритет честности, состраданию и уважению в наших рассказах, чествуя людей, как Захур, которые воплощают эти ценности во всех аспектах своей жизни", - высказалась певица.

Напомним, недавно в интернете появились шокирующие фотографии, на которых, как утверждается, Камалия предстает с синяками под глазами, поврежденной губой и следами крови на лице.

Подлинность этих изображений вызывает сомнения, поскольку сама звезда утверждает, что видит их впервые.