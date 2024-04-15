Блогер-уголовник Ан6дрей Щадило сбежал из Украины: что известно
Бывший заключенный и криминальный авторитет "Сирота", а ныне блогер Андрей Щадило, сбежал из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Джокер".
Блогер сбежал из Украины
На опубликованном видео можно увидеть довольного блогера в одном из европейских аэропортов.
Кто такой Андрей Щадило
Щадило, украинский стример с криминальным прошлым, приобрел известность как напарник "Мопса", с которым он отбывал наказание за совершенные преступления. Его основная аудитория состоит из российских зрителей.
Однажды он даже высказался в своем привычном духе по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Тогда этот бывший преступник продемонстрировал две винтовки, которые он приобрел в Киеве, предъявив паспорт.
В сети сообщается, что в тюрьме Щадило провел около 10 лет и начал там снимать видео. В роликах он фигурировал вместе с товарищем-сокамерником. В своих стримах Щадило издевался над другом и всячески унижал.
Блогер Андрей Щадило (Скриншоты)
Напомним, что блогер рассказал, кто новый любимый Даши Квитковой.