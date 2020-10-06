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У Бішкеку на акції протесту постраждали понад 680 осіб

Бішкек, Вівторок 06 жовтня 2020 15:31
У Бішкеку на акції протесту постраждали понад 680 осіб
Фото: потерпілий в результаті протестів (facebook.com/minzdravKR)
Автор: РБК-Україна

В ході акції протесту в Бішкеку постраждали 686 осіб. З них 521 людини відправили на амбулаторне лікування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Киргизії.

164 потерпілих з різними травмами госпіталізовані, з них 7 потерпілих перебувають у реанімації, один чоловік 2001 року народження помер.

В Бішкекському науково-дослідний центр травматології та ортопедії надійшло всього 313 постраждалих, з них 75 госпіталізовані, троє у реанімації.

Національний госпіталь надійшло 215 постраждалих, з них 58 госпіталізовані, четверо - у реанімації.

В Міську клінічну лікарню № 1 надійшло 30 постраждалих, з них семеро госпіталізовані.

У Чуйську обласну лікарню надійшло 113 осіб, з них 102 відправлені на амбулаторне лікування, 11 госпіталізовано.

Національний хірургічний центр надійшло 15 пацієнтів, з них двоє амбулаторно, 13 госпіталізовані.

Нагадаємо, 5 жовтня місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.

Крім того, протестувальники в Бішкеку кинули в силовиків "коктейль Молотова". Також мітингувальники викрали пожежну машину.

Протестувальники також напали на чотири бригади швидкої допомоги, одного з фельдшерів госпіталізували.

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