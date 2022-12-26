Врач развеял популярные мифы о безопасности кальяна: почему от него стоит отказаться

Курение является причиной серьезных проблем со здоровьем. Однако многие считают, что электронные сигареты или кальян - наносят меньший вред здоровью. Однако это не так.

Об этом рассказал терапевт и кардиолог Богдан Авраменко в Instagram .

Вред кальяна

По словам врача, в одном скуренном кальяне сколько никотина, что несколько пачек сигарет даже не сравнятся.

В частности, курение кальяна обычно распространяется среди молодежи, что представляет угрозу и опасность из кардиологической точки в будущем.

Кроме того, в кальяне количество продуктов горения и монооксида углерода в разы больше, чем в обычной сигарете. В результате чем больше куришь, тем хуже не только для сердца, но и для легких. Потому что развитие рака легких, ротоглотки и пищевода значительно выше.

У людей, курящих кальян, повышается риск заразиться инфекционными болезнями, такими как туберкулез, герпес, гепатит.

С чем связана популярность кальяна:

есть ароматизированный табак (масел), имеющий приятный вкус;

курение кальяна рекламируется как способ расслабиться и хорошо провести время;

некоторые заведения общепита способствуют курению кальяна (бары, рестораны);

ошибочное представление, что курение кальяна не вредит здоровью.

Добавим, что при курении кальяна в воздух выделяются разнообразные химические вещества, в частности полициклические углеводороды, являющиеся канцерогенами, угарный газ, твердые частицы, которые могут представлять серьезные угрозы для людей вдыхающих их вокруг. Поэтому находиться в помещении, где курят кальян, небезопасно.