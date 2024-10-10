Большинство делают это каждый день: врач назвал привычку, которая приводит к морщинам

Появление морщин провоцируют не только вредное питание и неправильный уход. Как оказалось, к быстрому старению кожи приводит курение.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о проблемах со здоровьем и кожей, которые возникнут при длительном курении.

Воздействие курения на кожу

Доктор Бхавини Шах рассказала, что х имические вещества в электронных сигаретах могут вызвать раздражение кожи, что приводит к акне или аллергическому дерматиту, особенно вокруг рта.

Вейпинг также может обезвоживать кожу, что приводит к тусклому цвету лица, морщинам или ухудшению имеющихся заболеваний кожи.

Кроме того, никотин в электронных сигаретах может сужать кровеносные сосуды и уменьшать приток крови к коже, препятствуя питательным веществам эффективно достигать клеток кожи и способствуя преждевременному старению.

Кроме того, различные химические вещества для вейпинга могут спровоцировать воспаление и раздражение кожи, что приведет к появлению пятен и прыщам.

К тому же курение может снизить выработку слюны, что приводит к сухости во рту и горле, что повышает риск кариеса, заболеваний десен и неприятного запаха изо рта. Такая привычка может вызвать воспаление десен и увеличить вероятность пародонтоза, независимо от наличия никотина.

Некоторые ароматизаторы в электронных сигаретах, консерванты и добавки в жидкостях могут вызывать аллергические реакции.

Пропиленгликоль - это синтетический спирт, который может вызвать реакцию у чувствительных к нему людей. Его часто добавляют в косметику, дезодоранты и даже некоторые продукты питания. Однако он является основным компонентом жидкости для электронных устройств.

Способы, которые помогут бросить курить

Избегайте триггеров

Тяга к табаку, вероятно, будет самой сильной в местах, где вы чаще курили.

Не подвергайтесь рецидиву курения. Например, если вы обычно курили во время разговора по телефону, то займитесь как-нибудь делом, чтобы избежать искушения.

Физическая активность

Физическая активность может помочь отвлечься. Даже короткие вспышки активности - например, несколько раз бегать вверх и вниз по лестнице - могут снять тягу к табаку.

Если вам не нравится физическая активность, то попробуйте другое занятие, которое поможет вам отвлечься.

Пауза

Если вы чувствуете, что собираетесь поддаться тяге к табаку, скажите себе, что сначала нужно подождать 10 минут. Тогда сделайте что-нибудь, чтобы отвлечься в течение этого времени.

Попробуйте уйти или заняться чем-нибудь, чтобы на время забыть о сигаретах.

Вознаграждение

Отложите средства, которые были бы использованы на папиросы, на то, чтобы приобрести себе что-то желаемое. В начале, обычно тяжелее всего, сделайте для себя приятное уже после первых суток.