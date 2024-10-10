Більшість роблять це кожного дня: лікар назвав звичку, яка призводить до зморшок

Появу зморшок провокують не лише шкідливе харчування та неправильний догляд. Як виявилось, до швидкого старіння шкіри призводить куріння.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про проблеми зі здоров'я та шкірою, які виникнуть при тривалому курінні.

Вплив куріння на шкіру

Доктор Бхавіні Шах розповіла, що х імічні речовини в електронних сигаретах можуть викликати подразнення шкіри, що призводить до акне або алергічного дерматиту, особливо навколо рота.

Вейпінг також може зневоднювати шкіру, що призводить до тьмяного кольору обличчя, зморшок або погіршення наявних захворювань шкіри.

Крім того, нікотин в електронних сигаретах може звужувати кровоносні судини та зменшувати приплив крові до шкіри, перешкоджаючи поживним речовинам ефективно досягати клітин шкіри та сприяючи передчасному старінню.

Крім того, різні хімічні речовини для вейпінгу можуть спровокувати запалення та подразнення шкіри, що призведе до появи плям і прищів.

До того ж куріння може зменшити вироблення слини, що призводить до сухості в роті та горлі, що підвищує ризик карієсу, захворювань ясен і неприємного запаху з рота. Така звичка може викликати запалення ясен і збільшити ймовірність пародонтозу, незалежно від наявності нікотину.

Певні ароматизатори в електронних сигаретах, консерванти та добавки в рідинах можуть викликати алергічні реакції.

Пропіленгліколь - це синтетичний спирт, який може викликати реакцію у чутливих до нього людей. Його часто додають в косметику, дезодоранти і навіть деякі продукти харчування. Однак він також є основним компонентом рідини для електронних пристроїв.

Способи, які допоможуть кинути палити

Уникайте тригерів

Тяга до тютюну, ймовірно, буде найсильнішою у місцях, де ви найчастіше курили.

Не піддавайтесь рецидиву куріння. Наприклад, якщо ви зазвичай курили під час розмови по телефону, то займіться якось справою, щоб уникнути спокуси.

Фізична активність

Фізична активність може допомогти відволіктись. Навіть короткі спалахи активності - наприклад, кілька разів бігати вгору та вниз по сходах - можуть зняти тягу до тютюну.

Якщо вам не подобається фізична активність, то спробуйте інше заняття, яке допоможе вам чудово відволіктися.

Пауза

Якщо ви відчуваєте, що збираєтеся піддатися тязі до тютюну, скажіть собі, що спочатку потрібно почекати 10 хвилин. Тоді зробіть щось, щоб відволіктися протягом цього часу.

Спробуйте піти або зайнятись чимось, щоб на час забутись про сигарети.

Винагорода

Відкладіть кошти, які були б використані на цигарки, на те, щоб придбати собі щось бажане. На початку, зазвичай найважче, тож зробіть для себе приємне уже після першої доби.