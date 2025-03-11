Никаких неудобств! WhatsApp готовит обновление, которое изменит видеозвонки

Что известно про будущий апдейт

В настоящее время, когда вы принимаете видеозвонок в WhatsApp, фронтальная камера автоматически включается, и нет возможности ответить на вызов, не включая видео. Хотя для некоторых это не проблема, во многих ситуациях пользователи предпочли бы оставить камеру выключенной. Сейчас единственный вариант - принять вызов и затем в спешке отключить камеру. Но скоро все изменится.

При тестировании последней бета-версии WhatsApp (2.25.7.3 для Android) удалось активировать предстоящую функцию. Как видно на скриншотах, пользователи WhatsApp увидят опцию "Отключить видео" при входящем видеозвонке. Если нажать на нее, камера выключится, и вызов будет принят в режиме голосового звонка.

Интерфейс также отобразит уведомление "Принять без видео", чтобы было понятно, что можно начать видеозвонок без трансляции изображения. Если пользователь передумает, он всегда сможет нажать "Включить видео", чтобы вернуться к видеосвязи.

Это нововведение особенно актуально на фоне роста числа мошеннических схем, связанных с шантажом с использованием интимных материалов.

Хотя WhatsApp пока официально не объявил дату релиза этой функции, ее полезность указывает на то, что она станет доступной для всех пользователей уже в ближайшее время.

Опция "Отключить видео" при входящем видеозвонке (фото: Android Authority)

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