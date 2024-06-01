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"Больше не хотим молчать". Блогерша-миллионница Юля Верба беременна первенцем (фото)

Юля Верба (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская блогерша Юля Верба сообщила поклонникам радостную новость: она беременна первенцем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Юля Верба ждет ребенка

Так, блогерша поделилась в своем блоге серией фотографий со своим любимым, на котором она демонстрирует беременный животик и держит в руках снимок УЗИ.

"Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать", - написала Верба.

Реакция фанатов

Для поклонников инфлюенсерши эта новость стала настоящей неожиданностью. Они поздравляют будущую мамочку и желают ей легкой беременности.

Юля Берба беременна (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

  • Коли ти встигла
  • Будьте щасливі, нехай вагітність буде легкою
  • Чекаю в клубі найгарніших мамусь
  • Я в приємному шоці! вітаю, чекаю запрошення на гендер-паті
  • Справжній шок

Напомним, в октябре прошлого года Верба объявила о помолвке со своим возлюбленным. Его личность она пока не раскрывает.

Перед этим, в течение длительного времени блогерша находилась в отношениях с Денисом Притулой. Но в мае 2023 года они разошлись.

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