"Больше не хотим молчать". Блогерша-миллионница Юля Верба беременна первенцем (фото)

Юля Верба ждет ребенка

Так, блогерша поделилась в своем блоге серией фотографий со своим любимым, на котором она демонстрирует беременный животик и держит в руках снимок УЗИ.

"Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать", - написала Верба.

Реакция фанатов

Для поклонников инфлюенсерши эта новость стала настоящей неожиданностью. Они поздравляют будущую мамочку и желают ей легкой беременности.

Юля Берба беременна (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

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Напомним, в октябре прошлого года Верба объявила о помолвке со своим возлюбленным. Его личность она пока не раскрывает.

Перед этим, в течение длительного времени блогерша находилась в отношениях с Денисом Притулой. Но в мае 2023 года они разошлись.