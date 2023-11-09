4 секреты успеха скандальной блогерши-миллионницы Юли Вербы

Юля Верба одна из блоггеров, которая создает красивую картинку жизни и привлекает внимание миллионной аудитории. Однако эту популярность ей часто приносят скандальные ситуации, в которых она возникает не в хорошем мире.

О том, в чем заключается успех такой популярности Квитковой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-канал "Пліткарка".

Секреты популярности Юли Вербы

Когда смотришь на блог Вербы, может сложиться мнение, что наблюдать там не за чем, тем более если вспомнить, как Юля "кинула" военных , выдавая свои действия за благотворительные поступки в пользу армии.

Однако не все разбираются в маркетинговых стратегиях, которыми и пользуется блоггерша. И именно поэтому она так популярна среди пользователей Instagram.

Секрет первый

Трендовая внешность, дополненная роскошью, является одним из основных элементов популярности Юли, ведь это привлекает внимание. Это триггерит и заставляет думать, что же такого она делает в жизни, что может позволить себе жить с размахом.

Итог: внешность + деньги = триггеры следить за человеком и разбираться, что он делает, чтобы это иметь.

Секрет популярности Юлии Вербы (фото: instagram.com/verbaaa__verbaaaaa)

Секрет второй

Блогерша отличается от других инфлюэнсеров тем, что она "своя" для подписчиков.

Может поплакать, потанцевать, рассказать личное, поделиться успехом – в отличие от коллег с рынка. Благодаря этому люди эмоционально сближаются с Юлей и считают, что они ее знают.

Итог: роскошь + внешность + "своя" = она такая же, как и я, но так круто живущая = я тоже смогу!

Секрет третий

Старая гвардия в мире Instagram и в блогинге 6 лет. Девушка строила аутентичный блог от рождения соцсети - когда еще никто не знал, сколько здесь можно зарабатывать!

Инстаграм - Юлина стихия. И она в нем очень органична, даже при всех своих скандалах и откровенно говоря некорректные поступки.

Секрет четвертый

Социальная наглость несмотря на неодобрение общества. Это очень отличает Юлю и от других блоггеров и подписчиков. Она каждый день сталкивается с хейтом в большом количестве, постоянно кому-то не нравится или делает что-то "не так". Но это ее не останавливает и Верба продолжает делать все по-своему снова и снова натыкаясь на критику.

Секрет популярности Юлии Вербы (фото: instagram.com/verbaaa__verbaaaaa)

Общий итог

Аутентичность + социальная наглость + многолетняя работа над своим блогом = это позволяет Юле быть в тренде сегодня и остаться в нем завтра. И потому о ней знает каждый пользователь украинской инстаграммы.