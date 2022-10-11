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Утренний обстрел Запорожья: Россия выпустила по городу 12 ракет, есть погибший

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Запорожье , Вторник 11 октября 2022 09:04
Утренний обстрел Запорожья: Россия выпустила по городу 12 ракет, есть погибший Фото: РФ выпустила по Запорожью 12 ракет 11 октября (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник,11 октября, российские оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Ракетный удар с 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты. 2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить", - рассказал он.

По словам Старуха, другие ракеты поразили учебное заведение.

"Повреждена школа и амбулатория", - добавил глава региона.

Напомним, утром 11 октября Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью.

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