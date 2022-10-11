Утренний обстрел Запорожья: Россия выпустила по городу 12 ракет, есть погибший

Утром во вторник,11 октября, российские оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Ракетный удар с 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты. 2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить", - рассказал он. По словам Старуха, другие ракеты поразили учебное заведение. "Повреждена школа и амбулатория", - добавил глава региона.