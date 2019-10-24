Білодід виграла чергове "золото": гарячі фото 19-річної української чемпіонки

Дар’я Білодід (коллаж РБК-Україна)

Дар'я Білодід здобула медаль найвищого ґатунку на престижному турнірі в ОАЕ

Дар'я Білодід виграла престижний турнір Grand Slam в Абу-Дабі (ОАЕ). Дворазова чемпіонка світу з дзюдо, яка виступає у ваговій категорії до 48 кг, не залишила жодних шансів у фіналі змагань Маруші Штангар із Словенії. Трохи більше хвилини - і словенка вже лежала на татамі у "міцних обіймах" української анаконди, як сказали у прес-службі Національного олімпійського комітету.

Дар’я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Зауважимо, що 19-річна красуня була визнана у серпні найкращою спортсменкою місяця в Україні.

Цього високого визнання зірка українського спорту була удостоєна завдяки неперевершеному досягненню на чемпіонаті світу 2019 у Токіо - дівчина не лише здобула "золото", а й стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо!

Дар’я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Ми вирішили показати вам, як виглядає юна чемпіонка поза татамі. А показати, скажимо ми вам, є що: Дар’я веде активний спосіб життя, заворожує усіх своєю красою та стилем і не так давно хвалилася спільним фото з президентом України Володимиром Зеленським.

Дар’я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Свого часу Дар'я подякувала Зеленському за те, що він завітав на Олімпійську базу, щоб привітати спортсменів і вручити нагороди.

"Бажаємо вам терпіння та вдачі, ми у вас віримо!" - написала дівчина у своєму Instagram-акаунті.

Дар’я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)