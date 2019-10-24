Світиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану

Разом з Потапом співачка відправилася на відпочинок в райське місце
Настя Каменських і Потап весь вільний час проводять разом - закохана парочка намагається підлаштувати свої насичені робочі графіки, щоб побільше побути лише вдвох. Майже щоранку артисти вирушають на пробіжку на свіжому повітрі, а також насолоджувалися бабиним літом в Києві, гуляючи по парках і лісі. Поки столиця України страждає від туману і смогу, подружжя вирушило на повноцінний відпочинок до океану.
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравими пляжними фото, на яких вона просто-таки світиться від щастя. Настя позувала на піску на березі океану в білому купальнику, поверх якого накинула пляжну туніку бежевого кольору. Волосся артистки розпатлане вітром, а на обличчі немає ні грама макіяжу. На задньому плані можна розглянути бунгало, в якому вони з Потапом зупинилися.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
"Тільки ти і природа ... тобі більше не потрібно", - підписала кадри виконавиця.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
На ще одному знімку Каменських зображена в сонцезахисних окулярах, а в руках тримає щось, що нагадує віяло або крило великого метелика, прикривши їм частину обличчя.
"В моменті", - зазначила Настя.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
У розділі сториз свого аккаунта вона виклала також пару фото з тераси їх номеру, на яких позує, стоячи в купальнику боком до камери і дивлячись на океан. До речі, на цих кадрах у артистки плоский животик, так що, найімовірніше, чутки про її вагітність поки що лише чутки.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Захоплені підписники бажають Каменських і Потапу відмінного відпочинку і обсипають компліментами. Деякі також розкрили в коментарях місце відпочинку зіркової парочки - вони стверджують, що це курорт Канкун в Мексиці.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських порадувала фанів ранковим селфи без макіяжу.