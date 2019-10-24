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Світиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.10.2019 - 09:53
Світиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Разом з Потапом співачка відправилася на відпочинок в райське місце

Настя Каменських і Потап весь вільний час проводять разом - закохана парочка намагається підлаштувати свої насичені робочі графіки, щоб побільше побути лише вдвох. Майже щоранку артисти вирушають на пробіжку на свіжому повітрі, а також насолоджувалися бабиним літом в Києві, гуляючи по парках і лісі. Поки столиця України страждає від туману і смогу, подружжя вирушило на повноцінний відпочинок до океану.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравими пляжними фото, на яких вона просто-таки світиться від щастя. Настя позувала на піску на березі океану в білому купальнику, поверх якого накинула пляжну туніку бежевого кольору. Волосся артистки розпатлане вітром, а на обличчі немає ні грама макіяжу. На задньому плані можна розглянути бунгало, в якому вони з Потапом зупинилися.

Світиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Тільки ти і природа ... тобі більше не потрібно", - підписала кадри виконавиця.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

На ще одному знімку Каменських зображена в сонцезахисних окулярах, а в руках тримає щось, що нагадує віяло або крило великого метелика, прикривши їм частину обличчя.

"В моменті", - зазначила Настя.

Світиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У розділі сториз свого аккаунта вона виклала також пару фото з тераси їх номеру, на яких позує, стоячи в купальнику боком до камери і дивлячись на океан. До речі, на цих кадрах у артистки плоский животик, так що, найімовірніше, чутки про її вагітність поки що лише чутки.

Світиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океануСвітиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Захоплені підписники бажають Каменських і Потапу відмінного відпочинку і обсипають компліментами. Деякі також розкрили в коментарях місце відпочинку зіркової парочки - вони стверджують, що це курорт Канкун в Мексиці.

  • Красиве місце
  • Добре виглядаєш
  • Яка ти красива
  • Ти, природа і коханий і вже тепер точно нічого не потрібно
  • Красиве місце і Настя теж
  • Сонечко
  • Як завжди,гарна!
  • Настюша, ти молодець!!!! Шикарна жінка і ти заслуговуєш на щастя!!!! Нехай завжди твій чоловік пам'ятає про це і носить тебе на руках;)
  • божеееее.....чому це настільки гарноооооо
  • Богиня наша
  • Що ти з нами робиш
  • Прекрасна, чудова, красива, ніжна, загадкова Настя. Залишайся такою ж
  • Це крило метелика???таке величезне

Світиться від щастя: Настя Каменських похвалилася яскравими фото біля океану

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських порадувала фанів ранковим селфи без макіяжу.

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