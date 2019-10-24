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Билодид выиграла очередное "золото": горячие фото 19-летней украинской чемпионки

STYLERПерсоны    24.10.2019 - 20:01
Билодид выиграла очередное "золото": горячие фото 19-летней украинской чемпионки
Дарья Билодид (коллаж РБК-Украина)

Дарья Билодид завоевала медаль высшего достоинства на престижном турнире в ОАЭ

Дарья Билодид выиграла престижный турнир Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ). Двукратная чемпионка мира по дзюдо, выступающая в весовой категории до 48 кг, не оставила никаких шансов в финале соревнований Маруше Штангар из Словении. Чуть больше минуты - и словенка уже лежала на татами в "крепких объятиях" украинской анаконды, как сказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Билодид выиграла очередное &quot;золото&quot;: горячие фото 19-летней украинской чемпионки

Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Заметим, что 19-летняя красавица была признана в августе лучшей спортсменкой месяца в Украине.

Этого высокого признания звезда украинского спорта была удостоена благодаря непревзойденному достижению на чемпионате мира 2019 в Токио - девушка не только завоевала "золото", но и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо!

Билодид выиграла очередное &quot;золото&quot;: горячие фото 19-летней украинской чемпионки

Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Мы решили показать вам, как выглядит юная чемпионка вне татами. А показать, скажем мы вам, есть что: Дарья ведет активный образ жизни, завораживает всех своей красотой и стилем и не так давно хвасталась совместным фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

В свое время Дарья поблагодарила Зеленского за то, что он посетил Олимпийскую базу, чтобы поздравить спортсменов и вручить награды.

"Желаем вам терпения и удачи, мы в вас верим!" - написала девушка в своем Instagram-аккаунте.

Билодид выиграла очередное &quot;золото&quot;: горячие фото 19-летней украинской чемпионки

Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

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