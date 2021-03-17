Білл Гейтс зробив ще одну заяву про напасть, яка може погубити світ
Білл Гейтс висловився про глобальну катастрофу, яка повільно, але впевнено змінює наш світ, і може призвести до згубних наслідків. Мова йде про зміни клімату, які незворотні, але нам потрібно до них пристосовуватися.
Про це пише Gatesnotes.
Яка проблема загрожує людству
За словами мільярдера і філантропа, зараз найважливішим завданням є пом'якшення наслідків від зміни клімату та адаптація до життя в нових реаліях.
"Досить поглянути на заморозки в Техасі в минулому місяці і лісові пожежі в Каліфорнії в минулому році, щоб побачити, що екстремальні погодні явища стають все більш поширеними. Але найбільший збиток наноситься дуже поступово, щоб потрапляти в заголовки новин, в основному, в місцях близько екватора, і ніхто не піддається більшому ризику, ніж найбідніші люди у світі", - розповідає Гейтс.
Хто постраждає найбільше
Близько двох третин людей, що живуть в бідності, працюють у сільському господарстві, часто покладаючись на продукти харчування, які вони вирощують, щоб прогодувати свої сім'ї. І більш теплий світ буде відносно проблематичним для заможних фермерів в Америці і Європі, а для фермерів з низькими доходами в Африці і Азії - потенційно смертельним.
"Чим ближче ви живете до екватора, тим гіршими будуть наслідки зміни клімату. Почастішають посухи і повені, які будуть частіше забирати врожай. Худоба буде менше їсти і виробляти менше м'яса і молока. Повітря і грунт починають втрачати вологу, залишаючи менше води для рослин; у Південній Азії та країнах Африки на південь від Сахари десятки мільйонів акрів сільськогосподарських угідь стануть істотно сухіше", - розповідає філантроп.
Якщо у людей, що живуть у найбільш критичних районах, не буде накопичених грошей на закупівлю імпортних продуктів харчування, то вони і їх діти, швидше за все, стануть недоїдати і стануть частіше хворіти.
Вихід є
Проблему можна вирішити за допомогою інновацій. У сільському господарстві потрібно працювати над виведенням сортів рослин, більш стійких до посухи. Крім того, потрібно знайти безвуглеродні способи пересування і виробництва електроенергії.
Наприклад, фермери з Африки, які вирощували стійку до посухи кукурудзу змогли зібрати на 500 фунтів з акра більше, ніж фермери, що використовували традиційні сорти.
Крім того, потрібно працювати над інноваціями, які допоможуть фермерам підготуватися до непередбачуваної погоди. Наприклад датчики, які повідомляють вам, коли садити насіння, і телефонні програми, що допомагають ідентифікувати шкідників.
"Бідним фермерам потрібно більше таких досягнень, але щоб їх забезпечити, нам потрібно вкладати більше грошей... Якщо ми зараз не зробимо кроків, щоб допомогти фермерам адаптуватися, ми опинимося перед гуманітарною та геополітичною катастрофою", - додав Гейтс.
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