Білл Гейтс зробив ще одну заяву про напасть, яка може погубити світ

Білл Гейтс висловився про глобальну катастрофу, яка повільно, але впевнено змінює наш світ, і може призвести до згубних наслідків. Мова йде про зміни клімату, які незворотні, але нам потрібно до них пристосовуватися.

Яка проблема загрожує людству

За словами мільярдера і філантропа, зараз найважливішим завданням є пом'якшення наслідків від зміни клімату та адаптація до життя в нових реаліях.

"Досить поглянути на заморозки в Техасі в минулому місяці і лісові пожежі в Каліфорнії в минулому році, щоб побачити, що екстремальні погодні явища стають все більш поширеними. Але найбільший збиток наноситься дуже поступово, щоб потрапляти в заголовки новин, в основному, в місцях близько екватора, і ніхто не піддається більшому ризику, ніж найбідніші люди у світі", - розповідає Гейтс.

Хто постраждає найбільше

Близько двох третин людей, що живуть в бідності, працюють у сільському господарстві, часто покладаючись на продукти харчування, які вони вирощують, щоб прогодувати свої сім'ї. І більш теплий світ буде відносно проблематичним для заможних фермерів в Америці і Європі, а для фермерів з низькими доходами в Африці і Азії - потенційно смертельним.

" Чим ближче ви живете до екватора, тим гіршими будуть наслідки зміни клімату. Почастішають посухи і повені, які будуть частіше забирати врожай. Худоба буде менше їсти і виробляти менше м'яса і молока. Повітря і грунт починають втрачати вологу, залишаючи менше води для рослин; у Південній Азії та країнах Африки на південь від Сахари десятки мільйонів акрів сільськогосподарських угідь стануть істотно сухіше", - розповідає філантроп.

Якщо у людей, що живуть у найбільш критичних районах, не буде накопичених грошей на закупівлю імпортних продуктів харчування, то вони і їх діти, швидше за все, стануть недоїдати і стануть частіше хворіти.

Вихід є

Проблему можна вирішити за допомогою інновацій. У сільському господарстві потрібно працювати над виведенням сортів рослин, більш стійких до посухи. Крім того, потрібно знайти безвуглеродні способи пересування і виробництва електроенергії.

Наприклад, фермери з Африки, які вирощували стійку до посухи кукурудзу змогли зібрати на 500 фунтів з акра більше, ніж фермери, що використовували традиційні сорти.

Крім того, потрібно працювати над інноваціями, які допоможуть фермерам підготуватися до непередбачуваної погоди. Наприклад датчики, які повідомляють вам, коли садити насіння, і телефонні програми, що допомагають ідентифікувати шкідників.