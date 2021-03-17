Билл Гейтс сделал еще одно заявление о напасти, которая может погубить мир
Билл Гейтс высказался о глобальной катастрофе, которая медленно, но уверено меняет наш мир, и может привести к губительным последствиям. Речь идет об изменениях климата, которые необратимы, но нам нужно к ним приспосабливаться.
Об этом пишет Gatesnotes.
Какая проблема угрожает человечеству
По словам миллиардера и филантропа, сейчас важнейшей задачей является смягчение последствий от изменения климата и адаптация к жизни в новых реалиях.
"Достаточно взглянуть на заморозки в Техасе в прошлом месяце и лесные пожары в Калифорнии в прошлом году, чтобы увидеть, что экстремальные погодные явления становятся все более распространенными. Но самый большой ущерб наносится слишком постепенно, чтобы попадать в заголовки новостей, в основном в местах около экватора, и никто не подвергается большему риску, чем беднейшие люди в мире", - рассказывает Гейтс.
Кто пострадает больше всего
Около двух третей людей, живущих в бедности, работают в сельском хозяйстве, часто полагаясь на продукты питания, которые они выращивают, чтобы прокормить свои семьи. И более теплый мир будет относительно проблематичным для обеспеченных фермеров в Америке и Европе, а для фермеров с низкими доходами в Африке и Азии - потенциально смертельным.
"Чем ближе вы живете к экватору, тем хуже будут последствия изменения климата. Участятся засухи и наводнения, которые будут чаще уносить урожай. Скот будет меньше есть и производить меньше мяса и молока. Воздух и почва начинают терять влагу, оставляя меньше воды для растений; в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары десятки миллионов акров сельскохозяйственных угодий станут существенно суше", - рассказывает филантроп.
Если у людей, живущих в самых критических районах, не будет накопленных денег на закупку импортных продуктов питания, то они и их дети, скорее всего, станут недоедать и станут чаще болеть.
Выход есть
Проблему можно решить при помощи инноваций. В сельском хозяйстве нужно работать над выведением сортов растений, более устойчивых к засухе. Кроме того нужно найти безуглеродные способы передвижения и производства электроэнергии.
К примеру, фермеры из Африки, которые выращивали устойчивую к засухе кукурузу смогли собрать на 500 фунтов с акра больше, чем фермеры, что использовали традиционные сорта.
Кроме того, нужно работать над инновациями, которые помогут фермерам подготовиться к непредсказуемой погоде. Например датчики, которые сообщают вам, когда сажать семена, и телефонные приложения, что помогают идентифицировать вредителей.
"Бедным фермерам нужно больше таких достижений, но чтобы их обеспечить, нам нужно вкладывать больше денег... Если мы сейчас не предпримем шагов, чтобы помочь фермерам адаптироваться, мы окажемся перед гуманитарной и геополитической катастрофой", - добавил Гейтс.
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