Билл Гейтс сделал еще одно заявление о напасти, которая может погубить мир

Билл Гейтс высказался о глобальной катастрофе, которая медленно, но уверено меняет наш мир, и может привести к губительным последствиям. Речь идет об изменениях климата, которые необратимы, но нам нужно к ним приспосабливаться.

Какая проблема угрожает человечеству

По словам миллиардера и филантропа, сейчас важнейшей задачей является смягчение последствий от изменения климата и адаптация к жизни в новых реалиях.

"Достаточно взглянуть на заморозки в Техасе в прошлом месяце и лесные пожары в Калифорнии в прошлом году, чтобы увидеть, что экстремальные погодные явления становятся все более распространенными. Но самый большой ущерб наносится слишком постепенно, чтобы попадать в заголовки новостей, в основном в местах около экватора, и никто не подвергается большему риску, чем беднейшие люди в мире", - рассказывает Гейтс.

Кто пострадает больше всего

Около двух третей людей, живущих в бедности, работают в сельском хозяйстве, часто полагаясь на продукты питания, которые они выращивают, чтобы прокормить свои семьи. И более теплый мир будет относительно проблематичным для обеспеченных фермеров в Америке и Европе, а для фермеров с низкими доходами в Африке и Азии - потенциально смертельным.

" Чем ближе вы живете к экватору, тем хуже будут последствия изменения климата. Участятся засухи и наводнения, которые будут чаще уносить урожай. Скот будет меньше есть и производить меньше мяса и молока. Воздух и почва начинают терять влагу, оставляя меньше воды для растений; в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары десятки миллионов акров сельскохозяйственных угодий станут существенно суше", - рассказывает филантроп.

Если у людей, живущих в самых критических районах, не будет накопленных денег на закупку импортных продуктов питания, то они и их дети, скорее всего, станут недоедать и станут чаще болеть.

Выход есть

Проблему можно решить при помощи инноваций. В сельском хозяйстве нужно работать над выведением сортов растений, более устойчивых к засухе. Кроме того нужно найти безуглеродные способы передвижения и производства электроэнергии.

К примеру, фермеры из Африки, которые выращивали устойчивую к засухе кукурузу смогли собрать на 500 фунтов с акра больше, чем фермеры, что использовали традиционные сорта.

Кроме того, нужно работать над инновациями, которые помогут фермерам подготовиться к непредсказуемой погоде. Например датчики, которые сообщают вам, когда сажать семена, и телефонные приложения, что помогают идентифицировать вредителей.