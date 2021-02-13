Білл Гейтс дав нове цікаве інтерв'ю. Ми вибрали найкращі цитати

Білл Гейтс - один із найвеличніших людей сучасності. Його статок дорівнює понад 120 млрд доларів, але гроші не зіпсували його, а навпаки дали можливість допомагати людям. Філантроп каже, що мудрість дають йому книги. І попри тотальну зайнятість мільярдер постійно читає і ділиться цитатами про свої улюблені книги, які можуть надихнути кожну людину.

"Книги - це один з найкращих способів пізнати світ, тому я люблю читати те, що вчить мене чомусь новому. В мій список для читання завжди входять книги з історії та науки. Я більше тяжію до наукової літератури, хоча я б не сказав, що уникаю художньої літератури. Я читаю лише кілька романів на рік. Тим не менш, я їх люблю".

"Мені дуже сподобалася нова книга президента Обами. Було цікаво читати про часи, коли він боровся з невпевненістю в собі, і про те, як він справлявся з цим... В ньому був рівень відвертості і саморефлексії, який не так вже й часто зустрічається у лідерів".

"Над прірвою в житі" був одним з моїх улюблених з часів середньої школи. Коли я вперше прочитав у восьмому класі, я подумав, що це просто цікава історія. Потім хтось пояснив мені, що це має більш глибокий зміст, якого я ще не усвідомлював щодо книг. Я негайно перечитав його, щоб спробувати розкрити приховані теми".

"Кілька місяців тому я прочитав "Нового Джима Кроу" Мішель Александер і був шокований її розповідями про суворі тюремні терміни, які судді часто змушені виносити... Її книга була написана десять років тому, але, на жаль, не менш актуальна і сьогодні".

"Я часто запитував своїх вчителів, які книги їм подобаються найбільше, і переглядав списки, які вони давали мені. Наш шкільний бібліотекар теж пропонував мені почитати. Вона часто дарувала мені книги, призначені для дітей старше мене, що мене дуже хвилювало".