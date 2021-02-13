ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білл Гейтс дав нове цікаве інтерв'ю. Ми вибрали найкращі цитати

Новость на русском → США, Субота 13 лютого 2021 08:00
Білл Гейтс дав нове цікаве інтерв'ю. Ми вибрали найкращі цитати Білл Гейтс (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Білл Гейтс - один із найвеличніших людей сучасності. Його статок дорівнює понад 120 млрд доларів, але гроші не зіпсували його, а навпаки дали можливість допомагати людям. Філантроп каже, що мудрість дають йому книги. І попри тотальну зайнятість мільярдер постійно читає і ділиться цитатами про свої улюблені книги, які можуть надихнути кожну людину.

Саме про книгах засновник Microsoft розповів в новому інтерв'ю The New York Times. Ми зібрали кращі моменти спеціально для вас.

"Книги - це один з найкращих способів пізнати світ, тому я люблю читати те, що вчить мене чомусь новому. В мій список для читання завжди входять книги з історії та науки. Я більше тяжію до наукової літератури, хоча я б не сказав, що уникаю художньої літератури. Я читаю лише кілька романів на рік. Тим не менш, я їх люблю".

"Мені дуже сподобалася нова книга президента Обами. Було цікаво читати про часи, коли він боровся з невпевненістю в собі, і про те, як він справлявся з цим... В ньому був рівень відвертості і саморефлексії, який не так вже й часто зустрічається у лідерів".

"Над прірвою в житі" був одним з моїх улюблених з часів середньої школи. Коли я вперше прочитав у восьмому класі, я подумав, що це просто цікава історія. Потім хтось пояснив мені, що це має більш глибокий зміст, якого я ще не усвідомлював щодо книг. Я негайно перечитав його, щоб спробувати розкрити приховані теми".

"Кілька місяців тому я прочитав "Нового Джима Кроу" Мішель Александер і був шокований її розповідями про суворі тюремні терміни, які судді часто змушені виносити... Її книга була написана десять років тому, але, на жаль, не менш актуальна і сьогодні".

"Я часто запитував своїх вчителів, які книги їм подобаються найбільше, і переглядав списки, які вони давали мені. Наш шкільний бібліотекар теж пропонував мені почитати. Вона часто дарувала мені книги, призначені для дітей старше мене, що мене дуже хвилювало".

"Минулого літа я прочитав "Усі брешуть" Сета Стефенса-Давідовіца. Книга про те, що дані Інтернету - і особливо пошукових систем - розкривають поведінку людини (чи знали ви, що люди, які страждають на рак підшлункової залози, часто шукають у Google "болі в спині" і "пожовтіння шкіри" перед тим, як поставити собі діагноз?) Це було надзвичайно цікаво, але він не дізнався, що ми можемо зробити з цими знаннями. Я хотів би прочитати вдумливу книгу про те, як ця інформація може покращити життя".

Раніше ми писали, що Білл Гейтс назвав нові загрози для людства, які можуть бути гірше коронавіруса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Билл Гейтс
LITE
Морози прийдуть в Україну надовго: синоптик зробила важливе попередження про погоду
Морози прийдуть в Україну надовго: синоптик зробила важливе попередження про погоду