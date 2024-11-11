Билык назвала певицу, с которой ссорилась из-за ревности к Коляденко (видео)

Ирина Билык высказалась о Дмитрии Коляденко

Так, в рамках шоу Коляденко позвонил своей бывшей избраннице, чтобы пообщаться с ней. Отвечая на один из вопросов, она честно призналась, что в прошлом ссорилась с Наталией Могилевской, поскольку ревновала к Дмитрию.

"Я смотрела все программы и ревновала к Наташе Могилевской. Ой, Боже, мы с ней еще ссорились из-за тебя", - сказала 54-летняя знаменитость.

Речь об этом зашла тогда, когда Билык должна была ответить, в каком проекте Коляденко был и в роли хореографа, и в роли певца. Ирина дала правильный ответ: это программа "Шанс". Там Дмитрий и имел возможность поработать с Могилевской.

Дмитрий во время съемок звонит Ирине Билык (скриншоты)

Затем Билык решила задать своему экс-партнеру еще один вопрос, который на мгновение сбил его с толку: "Кто была твоя любимая жена - первая (Елена Коляденко, - прим.ред.) или я?" - спросила исполнительница у Дмитрия.

53-летний шоумен, немного подумав, дал ответ:

"Ирина и Елена - лучшие женщины в Украине, потому что таких, как они, не бывает", - сказал Коляденко.

Билык и Коляденко (фото: Анатолий Степанов, tochka.net)

Что известно об отношениях Ирины Билык и Дмитрия Коляденко

Они были вместе в период с 2003 по 2006 год, как уже упоминалось выше, однако их отношения были бурными. Не обходились без ссор, основной причиной которых была ревность.

Дмитрий не скрывал, что в прошлом был очень ревнив и поэтому устраивал различные непредсказуемые ситуации.

"Я очень ревнив. Я клеил ей всю косметику. Это было очень весело: я брал пудру, открывал, суперклеем мазал, закрывал пудрочку. Больной был, глупый. Брал духи, крышечку открывал, суперклеем намазывал, закрывал крышечку. Такая злоба была. Я выбрасывал диван с 13-го этажа на Оболони. Я резал ее костюмы концертные", - делился ведущий.

Однако после расставания звезды неоднократно подогревали интерес публики, намекая на вероятное воссоединение. Они до сих пор время от времени постят в сети совместные фотографии и оставляют неоднозначные комментарии, из-за чего некоторые фаны все еще надеются, что пара может быть вместе. Однако, как уверял сам Дмитрий, они с Ириной "только друзья и секса между ними уже давно нет".

Бывшие влюбленные неоднократно подогревали слухи о своем воссоединении (фото: Instagram певицы)

Что известно о личной жизни Ирины Билык

Первым мужем звезды был продюсер Юрий Никитин. Их официальные отношения продолжались с 1990 по 1998 год. Затем она была в браке с моделью Андреем Оверчуком - с 1998 по 2002. В этом союзе у пары родился сын Глеб.

С хореографом Дмитрием Дикусаром, ныне служащим в ВСУ, Билык была вместе с 2007 по 2010 год. Они вступили в брак в Рио-де-Жанейро.

Позже, после развода, Ирина вышла замуж за Руслана Ахмада, российского продюсера, фотографа и художника азербайджанского происхождения. В декабре 2015 года у них родился сын Табриз с помощью суррогатного материнства. О разводе с Ахмадовым звезда украинской сцены сообщила в апреле 2021 года.