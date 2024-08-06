Белая пластиковая мебель стала тусклой? Вот, как вернуть ей яркость

Преимуществ у белой пластиковой мебели много - она легкая, дешевле и устойчива к погодным условиям, поэтому ее нередко используют во дворе. Недостатком белых пластиковых предметов является то, что они очень быстро пачкаются и тускнеют под влиянием атмосферных явлений - однако сделать их белоснежными все же возможно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Spruce .

Как часто чистить белую пластиковую мебель

Разливы и пятна от травы, грязи, пищи, сока или птичьего помета следует убирать как можно скорее - это облегчит удаление грязи и предотвращает появление насекомых.

Тщательная уборка в начале сезона на свежем воздухе часто длится все лето, пока мебель используется. Также необходимо чистить такую мебель перед тем, как убирать ее на зиму.

Как почистить белую мебель из пластика

Существует несколько методов, как очистить белую пластиковую мебель. В зависимости от ситуации и уровня загрязнения, иногда достаточно домашних продуктов. В то же время в других случаях следует использовать более сильные средства.

Впрочем, не рекомендуют использовать абразивы или жесткие средства для очистки - это поцарапает пластик и приведет к оседанию грязи в щелях.

Как почистить белую мебель уксусом и содой

Сначала подготовьте место для уборки - расстелите пластиковый брезент на солнечном месте у садового шланга. Переместите стулья или другую пластиковую мебель, которую нужно почистить, на брезент.

Перед тем, как начать мытье, если стулья покрыты плесенью, смешайте раствор из воды и дистиллированного белого уксуса в бутылке с распылителем, в пропорциях 1:3.

Нанесите раствор на пораженные плесенью участки и подождите около 10 минут. В это время смешайте теплую воду со средством для мытья посуды, чтобы сделать основное моющее средство для белой пластиковой мебели.

Стулья следует мыть сверху вниз, чтобы собрать капли грязной воды, используя губку или нейлоновую щетку с мягкой щетиной.

На запятнанные участки насыпьте немного сухой пищевой соды, чтобы она действовала как мягкий абразив и помогла вывести пятна. Когда стулья очистятся от грязи и мусора, хорошо промойте их с помощью садового шланга.

Как почистить пластиковую мебель отбеливателем

Если стулья по-прежнему выглядят потускневшими и загрязненными, советуют применить кислородный отбеливатель. Кислородный отбеливатель - это мягкий отбеливатель медленного действия, который удаляет пятна и освещает пластик.

Он действует медленнее, чем хлорный отбеливатель, менее коррозионный, поэтому не должен повредить пластик. Кроме этого, отмечают, что водный раствор кислородного отбеливателя не повредит траве или растениям во время уборки - однако лучше выбрать участок подальше от любимых растений.

В зависимости от того, как загрязнены ваши белоснежные стулья, смешайте в ведре 3,7 л теплой воды с 0,5 стакана (либо даже полным стаканом) кислородного отбеливателя.

Надев резиновые перчатки, нанесите раствор кислородного отбеливателя губкой или нейлоновой щеткой с мягкой щетиной, моя мебель от верхней части до нижней.

Оставьте раствор на стульях по крайней мере на 15 минут, чтобы он подействовал, отбелив пластик. Если мебель сильно загрязнена, можно оставить вещество на большее количество времени.

После этого промойте стулья садовым шлангом и высушите тряпкой из микрофибры - или на воздухе.