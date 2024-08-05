8 методов убрать наклейку со стекла, чтобы не осталось и следа

Удаление наклеек со стекла может быть непростой задачей - часто они оставляют после себя стойкий клейкий след. Независимо от того, это ценник на окне, или этикетка на банке, есть простые и эффективные способы их удаления с помощью распространенных средств.

О том, какие способы помогут отклеить наклейку без липких следов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Spruce .

Замочить в горячей воде

Вероятно, это самый распространенный метод, чтобы отклеить этикетки с поверхности, но только с тех предметов, которые можно мыть. Горячая вода растворяет бумагу наклейки и ослабляет клей.

Для этого способа нужно только наполнить миску или раковину горячей водой и погрузить изделие на 10-15 минут. Для эффективности можно добавить несколько капель мыла для мытья посуды. Однако не используйте кипяток, который может привести к растрескиванию стекла.

Если вы не можете погрузить все изделие, используйте чистую ткань или губку, чтобы промокнуть наклейку водой. После замачивания отклейте наклейку и сотрите остатки клея губкой или пальцами.

Нагреть с помощью фена

Этот метод предлагает альтернативный способ нагрева наклейки. Всегда принимайте меры предосторожности, чтобы избежать травм, направляя тепло от себя и держа объект на безопасном расстоянии.

Чтобы отклеить наклейку феном, включите фен или отпариватель и установите его на средний уровень нагрева. Держите прибор на расстоянии нескольких сантиметров от наклейки и нагрейте наклейку от 30 секунд до 2 минут.

Медленно отклеивайте наклейку, пока она еще теплая. После этого очистьте изделие теплой водой с мылом или моющим средством.

Нанести медицинский спирт или жидкость для снятия лака

Спирт также поможет расщепить клей и удалить остатки наклейки. Если у вас нет медицинского спирта, вы можете воспользоваться водкой, джином или жидкостью для снятия лака.

Смочите тряпку или ватный шарик жидкостью для снятия лака или медицинским спиртом. Затем положите ватку на наклейку или ее остатки и оставьте на 5-20 минут, чтобы клей растворился.

Как отклеить наклейки без следа (иллюстративное фото: Unsplash)

Снимите наклейку и удалите остатки спирта с помощью тряпки, при необходимости повторив процесс.

Замочить в белом уксусе

Дистиллированный белый уксус - это природный растворитель, способный растворить клей. Для удаления наклейки уксусом смочите губку или тряпку в растворе и положите ее на наклейки.

Оставьте тряпку на 10-20 минут, затем отклейте наклейку и соскребите остатки мягкой тканью или пластиковым скребком.

Пропитать маслом

Масло работает как растворитель для расщепления клея. К тому же можно использовать разные продукты, чтобы снять наклейку со стекла, в частности оливковое, растительное или кокосовое масло.

Чтобы отклеить наклейку растительным маслом, нанесите небольшое количество масла на наклейку и оставьте на 10-20 минут, чтобы оно проникло в клей.

С помощью тряпки потрите наклейку и отклейте ее. Вытрите остатки клея тряпкой, и если предмет можно мыть, вымойте его теплой мыльной водой.

Нанести пятновыводитель

Магазинные пятновыводители содержат энзимы или растворители, которые могут безопасно растворить клей на наклейке. Отклейте как можно больше бумаги наклейки, а затем распылите пятновыводитель на липкие остатки.

Согласно инструкциям на этикетке продукта, оставьте его на рекомендуемое время (обычно менее 15 минут). Затем с помощью тряпки удалите остатки клея.

Приложить лед

Охлаждающий эффект льда нейтрализует остатки клея и делает его более жестким, что может облегчить его удаление.

Для этого положите пакет со льдом непосредственно на наклейку. Оставьте примерно на 10-15 минут, чтобы клей затвердел. Снимите или соскребите наклейку, пока она замерзла, а остатки клея сотрите с помощью тряпки.

Нанести WD-40

Если другие способы очистки не сработали, советуют попробовать WD-40. Он содержит сильные химические вещества, расщепляющие наклейку. Для начала нужно защитить кожу и глаза, нагнув перчатки и очки.

Затем распылите WD-40 непосредственно на наклейку и оставьте средство на 5-10 минут. Отклейте наклейку и протрите остатки клея тряпкой.

Если такой метод используется на стеклянной поверхности, ее советуют вымыть теплой водой с мылом.