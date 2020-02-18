Била і зламала палець: стало відомо про бійки в гурті KAZKA

KAZKA вперше заявили про себе піснею "Свята", яку український гурт випустив в 2017 році, але найбільший успіх прийшов після пісні "Плакала". Вокалістка Саша Зарицька розповіла про те, що била музиканта групи Дмитра Мазуряка і навіть зламала йому палець.

За словами артистки, інцидент стався після того, як колега по цеху її образив. Тому вона і зламала йому палець на руці. Дмитро підтвердив цю історію і визнав свою провину.

Він розповів, що все сталося перед концертом. Зібралося багато місцевих музикантів гуцулів, і людей, яких знає Дмитро. Він з ними спілкувався, познайомив їх з Сашею, і погано відгукнувся про харків'ян.

"Я так кажу: "Бачиш Всі свої, свої хлопці-гуцули, нє може, що твої з Харкова на асфальті". І в цей момент у мене зламався палець", - розповів музикант в програмі "Слава+".

KAZKA на програмі "Слава+" (відео: YouTube)

Після цього Дмитру наклали гіпс і йому довелося виступати з ним.

Нагадаємо, що Саша Зарицька розповіла, що у неї були романтичні стосунки з іноземцем, з яким вона познайомилася на музичному фестивалі Sziget, який проходить у Будапешті.

Дівчина зізналася, що вони разом їздили в Італію, де чудово провели час удвох. Вокалістці KAZKA сподобалося те, що її хлопець не знає, хто вона така.