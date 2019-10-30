ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Він не знає, хто я: KAZKA зробила несподіване зізнання про своє особисте життя

STYLERПерсони    30.10.2019 - 08:34
Він не знає, хто я: KAZKA зробила несподіване зізнання про своє особисте життя
Солістка групи KAZKA зробила зізнання про особисте життя (Колаж РБК-Україна)

Солістка групи KAZKA розповіла про романтичні стосунки з іноземцем

Олександра Зарицька, солістка популярної української групи KAZKA, розкрила таємницю про своє особисте життя. В інтерв'ю для програми "Зе Інтерв'юер" артистка розповіла, що у неї зав'язалися романтичні стосунки з іноземцем, з яким вона познайомилася на міжнародному фестивалі Sziget в Будапешті.

Зарицька розповіла, що нещодавно вони разом їздили в Італію і чудово провели час, але найцікавіше – це те, що її обранець не знає, хто вона така.

"Ми недавно їздили разом в Італію. І все дуже класно. І було знаєш, що круто? Чому ця людина мене зачепила? Він не знав, хто я. Ми просто познайомилися. Ми кілька днів були разом на Sziget. Ми спілкувалися, ми познайомилися ближче. Він говорить російською мовою, і я з ним теж говорила російською, так як українську він розуміє дуже погано", - розповіла Зарицька і зізналася, що не може назвати його ім'я. Єдине, що вона змогла розповісти про свого романтичного друга – це те, що він латиш.

"Він постійно там, я тут. Він бував в Україні, але для того, щоб приїхати до мене, він тільки наступного тижня зможе – ми побачимося тут. Я не можу сказати, що ось, ми разом. І я думаю, що навряд чи це закінчиться чимось хорошим. Такі відносини ніколи не закінчуються добре, мені здається. Навіть якщо він буде тут, ми все одно будемо бачитися максимум раз на тиждень. Мій колишній хлопець з Києва, але та ж сама історія. Досить різні у нас інтереси. Різні кола спілкування. В ідеалі це має бути людина з однієї компанії", - додала артистка і зізналася, що дуже швидко закохується.

Солістка групи KAZKA розповіла про романтичні стосунки з іноземцем (Відео: YouTube/Зе Інтерв'юер)

"Відчуваю себе звабливою": солістка KAZKA в купальнику закликала любити своє тіло "Моя насолода": солістка KAZKA засвітила пишні форми в купальнику
Новини України КазкаKAZKAАлександра Зарицкая
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся