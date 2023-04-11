Бігун и валець, бережина и сать: какие украинские слова подверглись репрессиям в XX веке

Некоторые украинские аутентичные слова в период XX века практически исчезли из лексикона из-за их трансформации и навязывания определенных заменителей-русизмов в рамках кампании в тогдашнем СССР по директивному "нормированию", борьбе с "украинским буржуазным национализмом" и стремлению "сблизить нации".
Такое явление ученые, указывая на насильственный характер изменений в развитии языка, назвали лингвоцидом.
Какие старинные слова подверглись "репрессиям" и как они зазвучали потом - читайте в материале ниже.
В настоящее время продолжается систематическая работа исследователей для сохранения оригинальных лексем и выражений украинцев, употребляемых в быту менее века назад. Слова до и после изменений представила известная языковед, доктор филологических наук Орися Демская-Кульчицкая в своем труде "Реестр репрессированных слов".
Ученая указывает, что в исследовании речь идет не только о замене целостной лексической единицы или полном устранении слов, но и о замене или изъятии "неподходящих" префиксально-суффиксальных образований и синтаксической реализации лексемы.
Впрочем, отмечает языковед в предисловии к труду, в целом "задачей "Реестра" является прежде всего выявить единицы лексической системы языка, подвергшихся "репрессиям".
Давайте совершим небольшой экскурс в историю, и вспомним некоторые общеупотребительные слова и термины до их "обновления".
Профессор Иосиф Эрнест Лециус с группой курсисток в Киеве, начало ХХ века (фото: localhistory.org.ua)
Авто на фоне реки Днестр, 1930-е годы (фото: nac.gov.pl)
Дружба угощает гостей, 1909 год село Васильевка, ныне Днепропетровская область (фото: РЕМ 32665-45)
Напомним, ранее мы писали, какие украинские песни знает весь мир.
А также недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как в РФ пытаются русифицировать" украинских детей.