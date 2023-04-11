Бігун и валець, бережина и сать: какие украинские слова подверглись репрессиям в XX веке

В настоящее время продолжается систематическая работа исследователей для сохранения оригинальных лексем и выражений украинцев, употребляемых в быту менее века назад. Слова до и после изменений представила известная языковед, доктор филологических наук Орися Демская-Кульчицкая в своем труде "Реестр репрессированных слов".

Ученая указывает, что в исследовании речь идет не только о замене целостной лексической единицы или полном устранении слов, но и о замене или изъятии "неподходящих" префиксально-суффиксальных образований и синтаксической реализации лексемы.

Впрочем, отмечает языковед в предисловии к труду, в целом "задачей "Реестра" является прежде всего выявить единицы лексической системы языка, подвергшихся "репрессиям".

Давайте совершим небольшой экскурс в историю, и вспомним некоторые общеупотребительные слова и термины до их "обновления".

Слово "автомобілярня" было заменено на "автозавод"

"Безглядний" заменено на "абсолютний"

"Безнастанний" на "неперервний"

"Бережина" на "лінія берегова"

"Бігун" заменили на "полюс"

"Блуд" на слово "похибка"

"Вагало" на "маятник"

"Вал (валець, валок, вібло)" было заменено на "циліндр"

"Взір" на "формула"

"Взуттярня" заменили на "взуттєва фабрика"

"Виміна" на "обмін"

"Вігріння" на "вивітрювання"

"Відміна" на "фаза місяця"

"Водозбір" заменили на "басейн"

"Воздушна труба" на "смерч"

Профессор Иосиф Эрнест Лециус с группой курсисток в Киеве, начало ХХ века (фото: localhistory.org.ua)

"Галузь" было заенено на "вітка"

"Гніт" на слово "прес"

"Горбовина" на "височінь"

"Гостриця" на "піраміда"

"Далековид (далекогляд)" на слово "телескоп"

"Двигіт" на "струс"

"Жель" на слово "гель"

"Живе срібло" на "ртуть"

"Жільникарня" на "кабельний завод"

"Заграва північна" на "сяйво полярне"

"Заказати" на слово "заборонити"

"Заклярмовувати" на "брати в дужки"

"Засновок" заменили на слово "гіпотеза"

"Заточина" на слово "бухта"

"Зеро (оник)" на "нуль"

Авто на фоне реки Днестр, 1930-е годы (фото: nac.gov.pl)

"Квот" на слово "частка"

"Кіш" на "бункер"

"Корито" заменили на "русло"

"Кружіль" на "круг"

"Ледняк" на "льодовик"

"Мінення" на "затемнення"

"М'ясня" на "мускулатура"

"Надвиробництво" заменили на "перевиробництво"

"Надма" на слово "дюна"

"Озлидніння" на "зубожіння"

"Осоння" замінили на "на сонці, проти сонця, під сонцем"

Дружба угощает гостей, 1909 год село Васильевка, ныне Днепропетровская область (фото: РЕМ 32665-45)