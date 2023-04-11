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Бігун и валець, бережина и сать: какие украинские слова подверглись репрессиям в XX веке

Фото: украинки в начале ХХ века на Черниговщине (ФК Фотохронолог / facebook.com/clio.eu)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые украинские аутентичные слова в период XX века практически исчезли из лексикона из-за их трансформации и навязывания определенных заменителей-русизмов в рамках кампании в тогдашнем СССР по директивному "нормированию", борьбе с "украинским буржуазным национализмом" и стремлению "сблизить нации".

Такое явление ученые, указывая на насильственный характер изменений в развитии языка, назвали лингвоцидом.

Какие старинные слова подверглись "репрессиям" и как они зазвучали потом - читайте в материале ниже.

В настоящее время продолжается систематическая работа исследователей для сохранения оригинальных лексем и выражений украинцев, употребляемых в быту менее века назад. Слова до и после изменений представила известная языковед, доктор филологических наук Орися Демская-Кульчицкая в своем труде "Реестр репрессированных слов".

Ученая указывает, что в исследовании речь идет не только о замене целостной лексической единицы или полном устранении слов, но и о замене или изъятии "неподходящих" префиксально-суффиксальных образований и синтаксической реализации лексемы.

Впрочем, отмечает языковед в предисловии к труду, в целом "задачей "Реестра" является прежде всего выявить единицы лексической системы языка, подвергшихся "репрессиям".

Давайте совершим небольшой экскурс в историю, и вспомним некоторые общеупотребительные слова и термины до их "обновления".

  • Слово "автомобілярня" было заменено на "автозавод"
  • "Безглядний" заменено на "абсолютний"
  • "Безнастанний" на "неперервний"
  • "Бережина" на "лінія берегова"
  • "Бігун" заменили на "полюс"
  • "Блуд" на слово "похибка"
  • "Вагало" на "маятник"
  • "Вал (валець, валок, вібло)" было заменено на "циліндр"
  • "Взір" на "формула"
  • "Взуттярня" заменили на "взуттєва фабрика"
  • "Виміна" на "обмін"
  • "Вігріння" на "вивітрювання"
  • "Відміна" на "фаза місяця"
  • "Водозбір" заменили на "басейн"
  • "Воздушна труба" на "смерч"

Профессор Иосиф Эрнест Лециус с группой курсисток в Киеве, начало ХХ века (фото: localhistory.org.ua)

  • "Галузь" было заенено на "вітка"
  • "Гніт" на слово "прес"
  • "Горбовина" на "височінь"
  • "Гостриця" на "піраміда"
  • "Далековид (далекогляд)" на слово "телескоп"
  • "Двигіт" на "струс"
  • "Жель" на слово "гель"
  • "Живе срібло" на "ртуть"
  • "Жільникарня" на "кабельний завод"
  • "Заграва північна" на "сяйво полярне"
  • "Заказати" на слово "заборонити"
  • "Заклярмовувати" на "брати в дужки"
  • "Засновок" заменили на слово "гіпотеза"
  • "Заточина" на слово "бухта"
  • "Зеро (оник)" на "нуль"

Авто на фоне реки Днестр, 1930-е годы (фото: nac.gov.pl)

  • "Квот" на слово "частка"
  • "Кіш" на "бункер"
  • "Корито" заменили на "русло"
  • "Кружіль" на "круг"
  • "Ледняк" на "льодовик"
  • "Мінення" на "затемнення"
  • "М'ясня" на "мускулатура"
  • "Надвиробництво" заменили на "перевиробництво"
  • "Надма" на слово "дюна"
  • "Озлидніння" на "зубожіння"
  • "Осоння" замінили на "на сонці, проти сонця, під сонцем"

Дружба угощает гостей, 1909 год село Васильевка, ныне Днепропетровская область (фото: РЕМ 32665-45)

  • "Партика" на "скибка хліба"
  • "Пень" на слово "основа"
  • "Південник" заменили на "меридіан"
  • "Підсоння" на "клімат"
  • "Поділ" было заменено на слово "низина"
  • "Потульний" на "покірний"
  • "Прочит" на слово "відлік"
  • "Рамено" заменили на "рукав"
  • "Сать" на слово "іній"
  • "Спиж" на "бронза"
  • "Суходіл" на слово "континент"
  • "Течва" на "течія"
  • "Цяцькарня" заменили на "фабрика іграшок"
  • "Чинш" на слово "оброк".

Напомним, ранее мы писали, какие украинские песни знает весь мир.

А также недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как в РФ пытаются русифицировать" украинских детей.

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