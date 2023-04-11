Бігун і валець, бережина і сать: які українські слова зазнали репресій у XX столітті

Деякі українські автентичні слова у період XX сторіччя практично зникли з лексикону через їх трансформацію та нав'язування певних замінників-росіянизмів в рамках кампанії в тодішній СРСР по директивному "унормуванню", боротьбі з "українським буржуазним націоналізмом" та прагненню "зблизити нації".
Таке явище науковці, вказуючи на насильницький характер змін у розвитку мови, назвали лінгвоцидом.
Які старі слова зазнали "репресій" та як вони зазвучали потім - читайте в матеріалі нижче.
Наразі триває систематична робота дослідників щодо віднайдення та збереження оригінальних лексем та виразів українців, вживаних у побуті менш ніж сторіччя тому. Слова до та після змін репрезентувала відома мовознавиця, докторка філологічних наук Орися Демська-Кульчицька у своїй праці "Реєстр репресованих слів".
Науковиця вказує, що у дослідженні йдеться не лише про заміну цілісної лексичної одиниці чи повне усунення слів, а й про заміну або вилучення "невідповідних" префіксально-суфіксальних утворень та синтаксичної реалізації лексеми.
Втім, зауважує мовознавиця у передмові до праці, загалом "завданням "Реєстру" є передовсім виявити одиниці лексичної системи мови, які зазнали "репресій".
Тож здійснімо невеличкий екскурс в історію, та пригадаймо деякі загальновживані слова та терміни до їх "оновлення".
Професор Йосиф-Ернест Леціус з групою курсисток у Києві, початок ХХ століття (фото: localhistory.org.ua)
Авто на тлі ріки Дністер, 1930-ті роки (фото: nac.gov.pl)
Дружба частує гостей, 1909 рік село Василівка, нині Дніпропетровська область (фото: РЕМ 32665-45)
Нагадаємо, раніше ми писали, які українські пісні знає весь світ.
А також нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як в РФ намагаються "зросійщити" українських дітей.