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"Беда". У ведущего "Холостяка" сгорел дом (видео)

Среда 05 февраля 2025 17:47
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"Беда". У ведущего "Холостяка" сгорел дом (видео) Иван Городецкий (фото: instagram.com/ivangorodetckiy)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер и телеведущий Иван Городецкий, известный по первому сезону шоу "Холостяк" и сериалу "Филин", сообщил о пожаре в своем доме.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Иван Городецкий вместе с женой Екатериной поделились видеозаписью с места происшествия, однако не раскрыли причину пожара.

Пламя уничтожило большую часть их дома, но, к счастью, сам актер и его семья не получили повреждений.

Несмотря на ситуацию, ведущий не теряет оптимизма и отмечает, что для них это шанс начать новый этап в жизни.

"Сегодня случилась беда в нашей семье, большая половина нашего дома сгорела. С нами все хорошо, слава Богу. Что-то когда-то начинается и что-то когда-то заканчивается. Какая-то часть нашей жизни тоже закончилась. С чистого листа все начинаем. Все, что осталось - вы видите на видео. Все сгорело. Немножко неудобно, но будем благодарны любой поддержке", - сказали супруги.

Также пара поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

Кто такой Иван Городецкий

Иван выступал на сцене Харьковского театра юного зрителя, работал в Харьковском государственном академическом украинском драматическом театре имени Т. Г. Шевченко, а также в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу.&quot;Беда&quot;. У ведущего &quot;Холостяка&quot; сгорел дом (видео)Иван Городецкий (фото: instagram.com/ivangorodetckiy)

Также он получил известность благодаря ролям в сериалах "Филин" и "Сестры по крови". Кроме того, Городецкий был ведущим первого сезона проекта "Холостяк" и занимается проведением частных мероприятий.

Ранее мы писали, что жену Кузьмы Скрябина "кинули" на деньги.

Также известный телеведущий трогательно обратился к дочери, которая погибла 10 лет назад в ДТП.

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