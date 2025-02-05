"Біда". У ведучого "Холостяка" згорів будинок (відео)

Український актор і телеведучий Іван Городецький, відомий за першим сезоном шоу "Холостяк" та серіалу "Філін", повідомив про пожежу у своєму будинку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Іван Городецький разом із дружиною Катериною поділилися відеозаписом з місця події, проте не розкрили причину пожежі.

Полум'я знищило більшу частину їхнього будинку, але, на щастя, сам актор і його сім'я не зазнали ушкоджень.

Попри ситуацію, ведучий не втрачає оптимізму й зазначає, що для них це шанс розпочати новий етап у житті.

"Сьогодні трапилась біда в нашій родині, більша половина нашого будинку згоріла. З нами все добре, слава Богу. Щось колись починається і щось колись закінчується. Якась частина нашого життя теж закінчилася. З чистого аркуша все починаємо. Все, що залишилося - ви бачите на відео. Все згоріло. Трошки незручно, але будемо вдячні будь-якій підтримці", - сказало подружжя.

Також пара подякувала всім небайдужим за підтримку.

Хто такий Іван Городецький

Іван виступав на сцені Харківського театру юного глядача, працював у Харківському державному академічному українському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка, а також у Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі. Іван Городецький (фото: instagram.com/ivangorodetckiy)

Також він здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Філін" та "Сестри по крові". Крім того, Городецький був ведучим першого сезону проєкту "Холостяк" і займається проведенням приватних заходів.