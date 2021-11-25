Однушка біля костелу та особняк під Києвом з "дірою" у спальні: як виглядає житло Влада Ями (відео)

Влад Яма має апартаменти в престижній висотці в центрі Києва, а також двоповерховий заміський особняк з місцем для барбекю на дворі та великою галявиною, де з сином ганяє м'яча. Журналісти з'ясували, як виглядає нерухомість знаменитого 39-річного українського хореографа і телеведучого.

Про це йдеться в програмі "Викриття" на телеканалі Live.

Як вказується у виписці прав на нерухомість, площа однокімнатної квартири Ями в новомодному ЖК "Нью-Йорк" всього 45 "квадратів", але розташована вона недалеко від костелу Святого Миколая і Володимирського ринку.

У Києві у Влада Ями однокімнатна квартира в ЖК "Нью-Йорк" (фото: скріншот)

Згідно з даними на сайтах продажу нерухомості в Києві, подібні "однушки" з ремонтом і оздобленням можуть обійтися власнику приблизно в 1,5-2 мільйони гривень.

З вікон цих апартаментів танцівника відкривається чудовий вид і захоплююча панорама на столицю.

Сам же інтер'єр квартири виконаний в темній гамі, теракот переважає в кухні-студіо, спальня виконана в бордових відтінках. У передній на великій шафі-купе зображений силует танцюриста.

Як виглядає "однушка" Ями в престижному житловому комплексі (фото: скріншот)

А ось за містом у сім'ї зоряного хореографа будинок значно більший - недалеко від Києва по Одеській трасі в селищі Рославичі на території котеджного містечка "Березовий гай" на ділянці майже 8 соток розташований особняк на два поверхи.

Заміський маєток Влада Ями в селищі Рославичі (фото: скріншот)

Як зізнавався сам Яма, вони з дружиною Ліліаною і сином Леоном підшукували собі місце для заміського будиночка довго, і нинішнім рішенням дуже задоволені.

Двоповерховий будинок Ями з великою галявиною і місцем для барбекю (фото: скріншот)

Так, на ремонт пішов рік, включаючи й нерви, зате кожну деталь і дрібницю в інтер'єрі сім'я ретельно продумувала, і навіть дещо фарбувала сама.

Заміський маєток сім'ї Влада Ями (фото: скріншот)

Внутрішнє оздоблення особняка виконана в стилі лофт. До речі, в будинку практично всі світильники авторські - вони виконані в оригінальній формі (терка для моркви, крани для води...)

Авторські світильники на кухні (фото: скріншот)

На 1-му поверсі розташована кухня і вітальня з каміном.

На 2-му поверсі - дитяча Леона, прикрашена футбольним стадіоном.

Дитяча сина Ями (фото: скріншот)

У спальні Влада і Ліліани можна помітити досить цікаве інтер'єрне рішення: ванна посеред кімнати та декоративна діра в стіні біля туалетного столика.

Спальня Ями з дружиною з незвичайним дизайнерським інтер'єром (фото: скріншот)

У сусідній кімнаті розташований робочий кабінет Влада, виконаний в стилі "індастріал".

Кабінет Влада Ями (фото: скріншот)

Оскільки Яма - великий любитель смажити стейки, на дворі організували спеціальне місце для барбекю. А ще на величезній галявині він з сином грає у футбол.

Тут сім'я збирається з друзями і близькими для барбекю (фото: скріншот)

Пересувається Влад між двома домашніми локаціями - заміською та столичною - на люксовому позашляховику Mercedes Benz GLE 250, ціна якого нині становить щонайменше 1,5 мільйона гривень.

Відео: якою нерухомістю володіє Влад Яма