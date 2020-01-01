Мені не байдуже: Сенцов звернувся до українців

Колишній політв'язень Олег Сенцов привітав українців з Новим роком і зізнався, що йому не все одно, як буде називатися вулиця, по якій він ходить. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Олег Сенцов зазначив, що 2019 рік був для нього дуже важливим і висловив подяку всім, хто боровся за її свободу і свободу всіх інших в'язнів Кремля.

"Минулий рік був важливим для мене. Також як і більше сотні ув'язнених, я повернувся до своєї сім'ї і в свою країну. Я дуже радий за всіх визволених і нескінченно вдячний тим, хто боровся і виборов нашу свободу. Дякую вам всім! Я ніколи не забував про тих, хто ще залишається в полоні і буду говорити про них на всіх рівнях, поки останній чоловік звідти не повернеться додому", - написав Сенцов.

Він побажав українцям в наступному році не тільки повернути всіх полонених, але і того, щоб не з'являлися нові в'язні.

"Те, без чого неможливо повернути наших територій і наступ справжнього миру. Я бажаю нам усім одного – перемоги! Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї у нас не буде своєї країни", - зазначив колишній в'язень.

Він зізнався, що йому не все одно, як буде називатися вулиця, по якій він ходить у своєму місті.

"Тому що мені не байдуже назва вулиць, по яким я ходжу в своєму місті. Я хочу ходити по проспекту Бандери, а не Сталіна", - резюмував Олег Сенцов.