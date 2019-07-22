Байдужість та пофігізм: "рекордна" явка на виборах розлютила мережу

Результати голосування на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня стали з'являтися на сайті ЦВК. Всього на підрахунок голосів дається два тижні, але вже сьогодні вранці є дані по 35% протоколів. Нинішні позачергові парламентські вибори ознаменувалися найменшою явкою за всю історію. У мережі жваво відреагували на такий новий "рекорд", і висловлюють думки про його причини.

Зазначимо, що за результатами підрахунку 35,5% протоколів долають п'ятивідсотковий бар'єр і проходять до законодавчого органу нового скликання п'ять партій: "Слуга народу" - 42,19 %; "Опозиційна платформа - За життя" - 12,45 %; "Європейська солідарність" - 8,71%; "Батьківщина" - 8,15%; партія "Голос" - 6,39%.

Голосування на позачергових парламентських виборах-2019 (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Багато хто впевнених, що виною слабкої явки є літній період, коли люди на дачах і курортах. У той же час озвучується песимістичне судження, що українці просто не рвалися на дільниці, бо вибори або "набридли", або мали характер безперспективності.

Літо. Сонце. Канікули. Відпустка;

Всі всіх дістало. Багато слів, але мало справи. Ходьба по замкнутому колу. Розчарування. А головне - немає віри і довіри;

"Набридло, були на відпочинку, городники, дачки..." - одні відмовки. Тому що народ такий. Хвацько починає, а до кінця не доводить, сподіваючись, що за нього хтось там все вирішить. Ось тепер і отримайте що заслужили;

Зубожіння, не змогли дійти до дільниць, сил не вистачило. Голод же і все таке. Але тепер вже заживемо!

Тому, що у преtheдента восени було б не 42%, а 15-20%, така собі родзинка від the... тому, будь-якою ціною, аби до влади...

Поспіх потрібний при лові бліх та при проносі! Що б не втратити рейтинг Зе і вирішив зробити все швидше!

Дуже шкода, що ми не хочемо самі зробити своє життя краще, то хто його при ситуації зробить краще, якщо ми не самі, байдужість, моя хата з краю, хто б зробив за мене, а я буду потім користуватися цими благами. Ось це і спрацювало.

Невдало вибраний час виборів - спека, люди їдуть на море відпочивати, обставини. Ось і вийшло так. Якщо б вибори були в кінці серпня, коли всі вже вдома, готуються до школи - тоді явка була б відмінною...



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Треба провести перепис і причина буде з'ясована. Крім цього порахувати скільки працює за кордоном. Відпочивають одиниці;

У цьому наш народ, хто на відпочинку, хто на заробіток, а хтось дуже лінивий!

Ну що, готуємося до зими, а ось там ой як буде цікаво;

Так.... народ...., що ви після цього хочете, у вас розчарування, а потім ми ще й на когось скаржимося.... Свою думку не змінюю. У всьому винні ми, та ми, так що і треба нарікати тільки на себе... Така байдужість, такий пофігізм;

А потім будуть нити, що все фігово! Інакше навіщо йти на вибори, за нас все вирішили. Люди тоді не нийте, ви самі зробили свій вибір, не прийшовши на дільницю!

Людям набридло, вони не вірять нікому...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, у поліції розповіли про порушення під час голосування на парламентських виборах. Як заявили в МВС, всього була відкрита 71 кримінальна справа, а найбільш "популярним" порушенням стала незаконна агітація.

Також ми писали про те, що економіст дав прогноз щодо курсу долара після проведення виборів до Ради. Експерт зазначив, що особливого впливу немає, однак чим швидше будуть оголошені результати виборів і депутати зможуть почати роботу - тим буде краще, адже від формування бюджету безпосередньо залежить зростання або падіння економічних показників України.