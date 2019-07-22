Безразличие и пофигизм: "рекордная" явка на выборах разозлила сеть

Результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля стали появляться на сайте ЦИК. Всего на подсчет голосов дается две недели, но уже сегодня утром есть данные по 35% протоколов. Нынешние внеочередные парламентские выборы ознаменовались самой маленькой явкой за всю историю. В сети живо отреагировали на такой новый "рекорд", и высказывают мнения о его причинах.

Отметим, что по результатам подсчета 35,5% протоколов преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в законодательный орган нового созыва пять партий: "Слуга народа" - 42,19 %; "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,45 %; "Европейская солидарность" - 8,71%; "Батькивщина" - 8,15%; партия "Голос" - 6,39%.

Голосование на внеочередных парламентских выборах-2019 (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Многие уверены, что виной слабой явке является летнее время, когда люди на дачах и курортах. В то же время озвучивается пессимистическое суждение, что украинцы просто не рвались на участки, так как выборы или "надоели", или имели характер бесперспективности.

Лето. Солнце. Каникулы. Отпуск;

Все всех достало. Много слов но мало дела. Ходьба по замкнутому кругу. Разочарование. А главное - нет веры и доверия;

"Надоело, были на отдыхе, огородники, дачки..." - одни отмазки. Потому что народ такой. Лихо начинает, а до конца не доводит, надеясь, что за него кто-то там все порешает. Вот теперь и получите что заслужили;

Обнищание, не смогли дойти до участков, сил не хватило. Голод же и все такое. Но теперь уж заживем!

Потому, что у преtheдента осенью было бы не 42%, а 15-20%, такая себе фишечка от the... поэтому, любой ценой, абы у власти...

Спешка нужна при ловле блох и при поносе! Что бы не растерять рейтинг Зе и решил сделать все быстрее!

Очень жаль, что мы не хотим сами сделать свою жизнь лучше, так кто ее, при создавшейся ситуации сделает лучше, если мы не сами, безразличие, моя хата с краю, кто бы сделал за меня, а я буду пользоваться потом этими благами. Вот это и сработало.

Неудачно выбрано время выборов - жара, люди едут на море, отдыхать, обстоятельства. Вот и получилось так. Если бы выборы были в конце августа, когда все уже дома, готовятся к школе - тогда явка была бы отличной...



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Надо провести перепись и причина будет на лицо. Кроме этого посчитать сколько работает за границей. Отдыхают еденицы;

В этом наш народ, кто на отдыхе, кто на заработке, а кто-то очень ленивый!

Ну что, готовимся к зиме, а вот там ой как будет интересно;

Да.... народ...., что вы после этого хотите, у вас разочарование, а потом мы еще и на кого-то жалуемся.... Свое мнение не меняю. Виноваты во всем мы, да мы, так что и пенять надо только на себя... Такое безразличие, такой пофигизм;

А потом будут ныть, что все фигово! Иначе зачем идти на выборы, за нас и так все решили. Люди тогда не нойте, вы сами сделали свой выбор, не придя на участок!

Людям надоело, они не верят никому...

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Как сообщалось ранее, в полиции рассказали о нарушениях во время голосования на парламентских выборах. Как заявили в МВД, всего было открыто 71 уголовное дело, а самым "популярным" нарушением стала незаконная агитация.

Также мы писали о том, что экономист дал прогноз относительно курса доллара после проведения выборов в Раду. Эксперт отметил, что особого влияния нет, однако чем быстрее будут объявлены результаты выборов и депутаты смогут начать работу - тем будет лучше, ведь от формирования бюджета напрямую зависит рост или падение экономических показателей Украины.