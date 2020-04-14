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Безробітним в Україні будуть платити допомогу: як подати заяву

STYLERЖиття    14.04.2020 - 09:04
Безробітним в Україні будуть платити допомогу: як подати заяву
Безробітним українцям уряд приготував сюрприз (фото: РБК-Україна)

Безробітним громадянам полегшили процедуру подачі заяви на виплати

Допомогу по безробіттю під час карантину будуть отримувати всі громадяни, які через карантин втратили свій заробіток. У цей період уряд полегшив процедуру подачі заяви до Центру зайнятості. Про це повідомляють на сайті відомства. Як подати заяву онлайн читайте в матеріалі Styler.

Перше, що вам потрібно зробити, якщо ви втратили роботу - це заповнити заяву про статус безробітного. Друге - заповнити заяву за призначенням отримання допомоги за безробіттям.

Для цього зайдіть на сайт Центру зайнятості, напишіть електронного листа або віднесіть заяву в скриньку для пошти Центру.

Як подати заяву електронною поштою:

Заповніть заяви власноруч за зразком і сфотографуйте або відскануйте їх. Потім надішліть на email центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку. Дуже важливо вказати в темі листа вкажіть ваше прізвище, ім'я, по батькові.

Якщо у вас є можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (або сфотографуйте) та надішліть на email центру зайнятості.

Як подати заяву в поштову скриньку Центру зайнятості:

Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та заповніть їх будинку, складіть їх у конверт або з'єднайте в інший зручний спосіб, або заповніть заяви безпосередньо біля скриньки в Центрі зайнятості. Для заповнення заяв вам знадобляться ваші паспортні дані, номер ідентифікаційного коду, дані про освіту та попередньої трудової діяльності, візьміть ці документи з собою.

Покладіть заяви до скриньки для кореспонденції. Тільки в робочі години.

Безробітним в Україні будуть платити допомогу: як подати заяву

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