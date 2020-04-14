Безработным в Украине будут платить пособие: как подать заявление

Безработным украинцам правительство приготовило сюрприз (фото: РБК-Украина)

Безработным гражданам облегчили процедуру подачи заявления на выплаты

Пособие по безработице во время карантина будут получать все граждане, которые из-за карантина потеряли свой заработок. В этот период правительство облегчило процедуру подачи заявления в Центр занятости. Об этом сообщают на сайте ведомства. Как подать заявление онлайн читайте в материале Styler.

Первое, что вам нужно сделать, если вы потеряли работу - это заполнить заявление о статусе безработного. Второе - заполнить заявление по назначению пособия по безработице.

Для этого зайдите на сайт Центра занятости, напишите электронное письмо либо отнесите заявление в ящик для почты Центра.

Как подать заявление по электронной почте:

Заполните заявления собственноручно по образцу и сфотографируйте или отсканируйте их. Потом пришлите на email центра занятости, где вы планируете находиться на учете. Очень важно указать в теме письма укажите вашу фамилию, имя, отчество.

Если у вас есть возможность, загрузите заявления, распечатайте и заполните их. Подпишите собственноручно, отсканируйте (или сфотографируйте) и пришлите на email центра занятости.

Как подать заявление в почтовый ящик Центра занятости:

Если же у вас есть техническая возможность, загрузите заявления, распечатайте и заполните их дома, сложите их в конверт или соедините в другой удобный способ, или заполните заявления непосредственно возле ящика в Центре занятости. Для заполнения заявлений вам понадобятся ваши паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдущей трудовой деятельности, возьмите эти документы с собой.

Положите заявления в ящик для корреспонденции. Только в рабочие часы.

Как подать заявления на пособие (Скриншот)

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